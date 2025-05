Điểm đến Biển An Bàng thu hút du khách mùa nắng nóng Thời tiết nắng nóng, bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) trở thành điểm đến lý tưởng để người dân và du khách giải nhiệt và thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Du khách trải nghiệm và tắm nắng ở biển An Bàng. Ảnh: PHƯỚC HIẾU

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày qua, bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An) có tới hàng nghìn lượt du khách nước ngoài và Việt Nam chọn làm điểm đến.

Chị Ngô Thị Thương (SN1990) du khách đến từ Hà Nội cho biết, gia đình chị có chuyến du lịch tham quan phố cổ Hội An - Đà Nẵng và lưu trú khoảng một tuần. Để xua tan đi cái nóng oi bức, thành viên của gia đình chọn đến bãi biển An Bàng để giải nhiệt trong ngày, tối đến lại tìm hiểu không gian phố cổ.

“Gia đình tôi rất thích biển An Bàng, có nước trong xanh, sạch sẽ, bãi cát trải dài rất đẹp, các món ăn ở đây vừa rẻ và ngon. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì tắm biển giải nhiệt rất hợp lý” - chị Thương chia sẻ.

Anh Trần Hồng Quang (khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) cho hay, chiều nào anh cũng dẫn các con ra tắm biển An Bàng, giúp các con giải nhiệt và vui chơi giải trí sau một năm học căng thẳng.

Khách Tây tìm về Hội An ngày càng đông trong mùa nắng nóng. Ảnh: PHƯỚC HIẾU

“Thời gian gần đây, du khách đổ về An Bàng ngày càng đông, giúp người dân có thêm thu nhập từ kinh doanh dịch vụ du lịch. Là người dân địa phương, tôi thấy rất mừng về điều này” - ông Quang phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Mười - bảo vệ bãi tắm biển An Bàng nói, đội của ông có 7 thành viên thường xuyên túc trực tại bờ biển để nhắc nhở du khách vùng tắm an toàn và cứu hộ những trường hợp không may bị đuối nước.

“Hiện nay vào thời điểm nắng nóng, người dân và du khách tìm về biển An Bàng ngày càng đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Công việc của anh em trong đội có phần vất vả hơn những thấy vui và hạnh phúc khi được phục vụ và đảm bảo an toàn cho mọi người khi tắm biển. Cạnh đó, du khách trở lại công việc của đội được diễn ra thường xuyên và có thu nhập ổn định” - ông Mười chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An (TP.Hội An) thông tin, hàng ngày có hàng nghìn lượt du khách thăm quan và tắm biển An Bàng.

Buổi sáng và trưa khách Tây thường lui tới để tắm nắng và thưởng thức ẩm thực tại bãi biển, còn buổi chiều phần lớn là khách Việt và châu Á. Công tác cứu nạn cứu hộ trên biển luôn được phường triển khai 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho du khách tắm và vui chơi giải trí ở biển An Bàng.