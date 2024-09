Kinh tế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 49,2 nghìn tỷ đồng (QNO) - Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng năm 2024 đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động thương mại khá khởi sắc thời gian qua. Ảnh: Q.VIỆT

Riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 đạt 6.370 tỷ đồng (tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 4.310 tỷ đồng (tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023); doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.224 tỷ đồng (giảm 2,3% so với tháng trước, tăng 17,1% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 56 tỷ đồng (giảm 9% so với tháng trước, tăng 52,2% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ khác đạt 780 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt 49,2 nghìn tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, dịch vụ lữ hành có mức tăng cao nhất (71,2%); dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng trưởng cao thứ hai (14,1%).