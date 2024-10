Âm nhạc của người miền núi

Thông điệp từ giai điệu

Với người miền núi, âm nhạc là môn nghệ thuật kết hợp âm thanh nhằm diễn tả tình cảm, tâm tư nguyện vọng ý chí của con người. Nó là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi dân tộc, tộc người...

Đặc trưng của mỗi dân tộc thông qua các làn điệu dân ca như Ting Ting (Xê Đăng); hát Cheo (Ca Dong); Xơ ru, A zới, Ca lu (Cor)… là thông điệp, thông báo giữa làng này và làng kia có lễ hội mời khách đến dự động viên tinh thần nhau sau những ngày lao động mệt nhọc.

Dương Trinh là nhạc sĩ người Co. Những sáng tác của ông đều mang âm hưởng miền núi Trà My, nơi đồng bào Co, Ca Dong, Xơ Đăng sinh sống. Dương Trinh đặc biệt được biết đến với album “Hồn núi” - tuyển tập 13 ca khúc ông viết bằng hơi thở, âm điệu của đồng bào mình. Album này gặt hái được nhiều thành công và giải thưởng, đặc biệt được nhiều thế hệ trẻ đón nhận và hưởng ứng. Cùng với sáng tác, Dương Trinh là giọng ca đại ngàn đặc biệt với âm vực trầm ấm, mạnh mẽ, hào sảng... (X.H)