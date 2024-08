Văn hóa Ấn tượng Hội trại "Tam Tiến, sắc màu văn hoá biển" năm 2024 (QNO) - Những ngày qua, bãi biển thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến, Núi Thành) tấp nập người dân và du khách đến vui chơi. Ngoài mục đích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), sự kiện còn mong muốn quảng bá những giá trị văn hoá của vùng đất và con người miền biển Tam Tiến.

Hội trại Tam tiến, sắc màu văn hoá biển được đầu tư bày bản về hình thức. Ảnh: PHAN VINH



Nhân dân hưởng ứng

Ông Trần Đắc Cư - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Long Thạnh (xã Tam Tiến) cho biết, từ giữa tháng 7, Ban nhân dân thôn cùng các Chi hội đoàn thể của thôn đã lên kế hoạch, phân chia nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội trại hè và phát động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024. Hội trại với nhiều nội dung tranh tài giữa các thôn với nhau, trong đó có thi dựng và trang trí lều trại, thi các trò chơi dân gian như đua thuyền trên cát, tìm kẹo trong thau bột, uống nước tiếp sức, đập bóng nước, nhảy bao bố tiếp sức, bơi biển; văn nghệ tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đồng diễn dân vũ...

Các trại sinh tham gia năng nổ trong từng hoạt động. Ảnh: PHAN VINH

"Đây là hoạt động tổ chức 2 năm một lần của xã Tam Tiến nên được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Lực lượng thanh niên lo dàn dựng trại, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phụ nữ chuẩn bị gian hàng ẩm thực... ai có năng khiếu về bộ môn nào thì đăng ký tham gia thi môn đó. Tất cả phải luyện tập để cống hiến những phần thi thuyết phục trên tinh thần đoàn kết" - ông Cư nói.

[VIDEO] - Sôi nổi phần thi bơi biển của các thôn qua góc máy Flycam:

Hội trại trở thành sự kiện được người dân Tam Tiến đầu tư cả về hình thức và chất lượng. Gây chú ý nhất là các tiết mục đồng diễn dân vũ của các thôn, bên cạnh những điệu múa dân gian quen thuộc, một số thôn còn đầu tư bài bản về trang phục và kỹ thuật dàn dựng âm thanh, lồng ghép giữa hiện đại và truyền thống. Các hoạt động thu hút đông đảo bà con tham gia cổ vũ và cả du khách ở các địa phương lân cận.

Trò chơi bị mắt đạp bóng nước gây ấn tượng với người dân và du khách. Ảnh: PHAN VINH

Anh Nguyễn Văn Vũ (quê ở xã Tam Tiến) đã lập nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh nhiều năm nay, khi nghe tin có Hội trại "Tam tiến, sắc màu văn hoá biển", anh đã cùng gia đình về quê dự hội. "Mỗi năm, cứ đến Tết mình mới về quê nhưng thời gian rất hạn chế, không trải nghiệm được gì. Nay về trúng dịp hội trại, con cái được tham nhiều trò chơi dân gian, vợ chồng mình cũng được hội ngộ bạn bè cũ, thăm bà con" - anh Vũ chia sẻ.

Lan tỏa giá trị văn hoá biển

Theo Hợp tác xã Nông ngư nghiệp Núi Thành, nhân hội trại lần này, đơn vị cũng phối hợp với Hội Nông dân xã Tam Tiến tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng miền biển tại bãi biển Hà Lộc. Theo đó, ngoài các sản phẩm của huyện Núi Thành, còn có đại diện các chủ thể của 5 huyện khác tham gia trưng bày với hơn 50 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao trở lên.

Các sản phẩm được tham gia trưng bày giới thiệu cũng thu hút khách tham quan mua sắm. Ảnh: PHAN VINH

Anh Nguyễn Tiến Mạnh - Giám đốc HTX Nông ngư nghiệp Núi Thành cho biết: "Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo không gian tham quan, mua sắm các sản phẩm chất lượng cho người dân và du khách, góp phần quảng bá và làm đa dạng hình ảnh du lịch biển Tam Tiến. Sau 3 ngày, doanh thu của các chủ thể ước đạt khoảng gần 40 triệu đồng. Các chủ thể tham gia trưng bày đã trao tặng 20 suất quà khuyến học cho trẻ em xã Tam Tiến, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng".

Hàng ngàn người dân tham gia hội trại tạo nên không khí sôi nổi. Ảnh: PHAN VINH

Ông Trần Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, Hội trại "Tam Tiến, sắc màu văn hoá biển" năm 2024 kéo dài từ ngày 16 - 18/8, có 6 lều trại và hơn 30 trại sinh nhưng toàn thể nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng tham gia. Sự kiện như một ngày hội truyền thống của địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đề cao các giá trị văn hoá, tập tục tốt đẹp của người dân miền biển thông qua các hình thức giao lưu trò chơi, nghệ thuật dân gian như hô hát bài chòi, bả trạo.

Các tiết mục đồng diễn dân vũ trên cát được đầu tư dàn dựng hoành tráng. Ảnh: PHAN VINH

Lồng ghép với hội trại là chương tình phát động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

[VIDEO] - Khoảnh khắc đốt lửa trại kèm bắn pháo hoa ấn tượng của Hội trại "Tam Tiến, sắc màu văn hoá biển" năm 2024:

"Sự kiện thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng bà con nhân dân và du khách gần xa. Thông qua nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết, người dân địa phương phát huy tinh thần đoàn kết để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ và học tập những mô hình hay, góp phần vào công cuộc phát triển chung của địa phương" - ông Nam cho biết thêm.