Xã hội Ảnh hưởng không khí lạnh, từ 26-28/11, Quảng Nam có mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp (QNO) - Ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 26-28/11 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Quảng Nam có mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp từ ngày 26-28/11. Ảnh: A.B

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay 26/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Khu vực đất liền Quảng Nam, từ ngày 26-28/11 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa Đông Bắc phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ từ 18-20 độ C. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4, ven biển có nơi cấp 5.

Vùng biển Quảng Nam, từ ngày 26/11 có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển cần có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng lớn. Các khu du lịch ven biển, vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm cần đề phòng sóng biển cao, sạt lở bờ biển, nhất là vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An), Cửa Lở (Núi Thành).

Trên đất liền cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra ngập úng tại TP.Tam Kỳ, Hội An; các thị trấn Vĩnh Điện, Nam Phước, Hà Lam, Núi Thành.... Mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở ở các huyện thị vùng núi và sông suối nhỏ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng cho biết, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tại các địa phương đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo tiếp tục có mưa lớn trong 6 giờ tới, do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số vùng.



Cụ thể: xã Đại Hiệp, Đại Hồng (huyện Đại Lộc); xã Phước Xuân (Phước Sơn); các xã Quế Lưu, Sông Trà, Thăng Phước, thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức); thị trấn Trà My và xã Trà Kót (Bắc Trà My).