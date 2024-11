Xã hội Quảng Nam có mưa lớn từ đêm 26 đến ngày 28/11, khả năng xuất hiện lũ (QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, chiều nay 25/11, mực nước trên sông Vu Gia và thượng lưu sông Thu Bồn đang xuống, hạ lưu sông Thu Bồn đang lên.

Nước lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa chiều tối nay 25/11. Ảnh: C.T

Lúc 15 giờ chiều nay, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Thủy văn Hội Khách 11,64m, dưới BĐ1 là 2,86m; tại Ái Nghĩa 7,38m, dưới mức BĐ2 là 0,62m.

Mực nước trên sông Thu Bồn tại trạm Thủy văn Nông Sơn 12,06m, dưới BĐ2 là 0,94m; tại Giao Thuỷ 6,08m, dưới BĐ1 là 0,42m; Câu Lâu 2,63m dưới BĐ2 là 0,37m; Hội An 1,2m, trên BĐ1 là 0,2m

Mực nước trên sông Tam Kỳ, tại trạm Thủy văn Tam Kỳ 0,82m dưới BĐ1 là 0,88m

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao nên từ đêm 26/11 đến ngày 28/11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 60-120mm, có nơi cao hơn 150mm; vùng núi phía Nam phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, trong đêm nay 25/11 và ngày mai 26/11, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo từ đêm nay 25/11 đến ngày mai 26/11, lũ trên các sông xuống chậm và xuống dưới mức BĐ1.

Từ đêm 26/11 đến ngày 28/11, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 2-4m, hạ lưu đạt từ 0,5-1,5m.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2; trên sông Thu Bồn ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2; trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1.