Xã hội Quảng Nam mưa lớn, nhiều vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (QNO) - Dự báo mưa lớn trong 2 ngày 23 và 24/11 gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương và xuất hiện lũ trên các sông.

Mưa lớn gây sạt lở đường lên xã Trà Don, huyện Nam Trà My. Ảnh: CTV

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 22/11 đến 13 giờ ngày 23/11 vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía bắc tỉnh phổ biến dưới 30mm; vùng núi phía nam tỉnh phổ biến 40 - 120mm, có nơi cao hơn như: Trà Don (Nam Trà My) 269mm, thị trấn Trà My (Bắc Trà My) 212mm…

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, thị xã Điện Bàn đã gần bão hòa (hơn 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

Dự báo từ 16 giờ ngày 23/11 đến 22 giờ ngày 24/11, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía bắc tỉnh phổ biến 20 - 40mm, có nơi cao hơn 60mm; vùng đồng bằng phía nam phổ biến 30 - 60mm, có nơi hơn 80mm; vùng núi phía nam phổ biến 70 - 140mm, có nơi hơn 180mm.

Từ đêm 24/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi hơn 50mm.

Chiều nay 23/11, mực nước trên thượng lưu các sông Vu Gia - Thu Bồn dao động, hạ lưu đang biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1 (BĐ1). Mực nước lúc 15 giờ chiều nay trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Hội Khách là 10,72m, dưới BĐ1 là 3,78m; tại Ái Nghĩa 5,35m, dưới mức BĐ1 là 1,15m.

Trên sông Thu Bồn tại trạm thủy văn Nông Sơn 10,57m, dưới BĐ1 là 0,43m; tại Giao Thủy 4,02m, dưới BĐ1 là 2,48m; tại Câu Lâu 1,17m, dưới BĐ1 là 0,83m; tại Hội An 0,56m, dưới BĐ1 là 0,44m. Trên sông Tam Kỳ, tại trạm thủy văn Tam Kỳ 0,21m, dưới BĐ1 là 1,49m.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 24/11, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 2 - 4m, hạ lưu đạt 0,5 - 1,5m.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2; trên sông Thu Bồn ở mức dưới BĐ1 đến trên BĐ1; trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lớn gây ra.