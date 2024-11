Xã hội Mưa lớn, Quảng Nam đối mặt nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (QNO) - Từ ngày 5-7/11, các địa phương trong tỉnh có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và khả năng xuất hiện lũ trên các sông.

Nhiều địa phương trong tỉnh có mưa lớn. Ảnh: A.B

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 6 giờ qua, nhiều nơi trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Hương An 50,8mm; Đại Hiệp 154,6mm, Ái Nghĩa 73,4mm; Đập Hà Thanh 83,4mm, Điện Hồng 80,2mm; Giao Thủy 51mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số các khu vực thuộc các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Đông Giang (A Rooi, A Ting, Ba, Jơ Ngây, Mà Cooih, Tà Lu, Tư, Za Hung); Tây Giang (A Vương); Đại Lộc (Đại Chánh, Đại Đồng, Đại Hiệp, Đại Hồng, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Sơn, Đại Thạnh); Duy Xuyên (Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú, Duy Thu; Nông Sơn (Phước Ninh).

Dự báo từ 10 giờ ngày 5/11 đến ngày 7/11, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 80-50mm, có nơi trên 250mm. Vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo ngày 7/11 các địa phương trong tỉnh tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to, từ ngày 8/11 mưa có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 5/11 đến ngày 8/11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3-5m, hạ lưu đạt từ 1-2m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2; trên sông Thu Bồn ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.