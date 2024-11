Xã hội

Nam Trà My: Mưa lớn gây sạt lở, nguy cơ chia cắt nhiều tuyến đường liên xã

(QNO) - Từ ngày hôm qua 22/11 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My xảy ra mưa to và rất to, trong đó tập trung ở các xã Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng, Trà Cang…