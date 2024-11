Xã hội Mưa lớn, nhiều vùng của Quảng Nam nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (QNO) - Dự báo trong 6 giờ tới Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại nhiều địa phương.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực của Quảng Nam. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước, TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn đã gần bão hòa (hơn 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước.

Cụ thể, huyện Hiệp Đức gồm các xã Bình Lâm, Hiệp Hòa, Quế Lưu, Sông Trà, Thăng Phước, thị trấn Tân Bình. Huyện Nông Sơn gồm các xã Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lộc, thị trấn Trung Phước. Huyện Phước Sơn gồm các xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Xuân. Huyện Quế Sơn gồm xã Quế Phong, thị trấn Đông Phú.

Huyện Nam Trà My gồm các xã Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Vân, Trà Vinh. Huyện Bắc Trà My gồm thị trấn Trà My, các xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Sơn, Trà Tân. Huyện Tiên Phước gồm các xã Tiên Hà, Tiên Lãnh, Tiên Lập. Huyện Duy Xuyên có xã Duy Sơn, huyện Phú Ninh có xã Tam Lãnh và huyện Núi Thành có xã Tam Trà.