An ninh trật tự

Áp lực đảm bảo an toàn giao thông ở Quảng Nam

Nhiều vướng mắc liên quan đến thực thi chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được đại diện Sở GT-VT, Công an tỉnh chỉ ra tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh vào chiều ngày 9/4. Áp lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn đang đè nặng lên lực lượng CSGT, ngành GT-VT…