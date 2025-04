Xã hội Ba tháng “nước rút” xóa nhà tạm ở Tây Giang (QNO) – Với mục tiêu xóa gần 340 nhà tạm còn lại trong quý II/2025, cả hệ thống chính trị huyện Tây Giang đang tích cực vào cuộc, linh hoạt các giải pháp triển khai phù hợp với thực tế để đẩy nhanh hoàn thành đúng lộ trình đặt ra.

Theo dõi tiến độ hàng tuần

Hộ ông Alăng Vơi – ở thôn Đang, xã Bhalêê nằm trong danh sách 11 hộ dân trên địa bàn xã sẽ được hỗ trợ xóa nhà tạm từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước trong năm 2025. Khi chính quyền địa phương đến vận động, ông Vơi cam kết trong tuần tới sẽ tháo dỡ nhà cũ, đối ứng vốn, thuê nhân công để dựng nhà mới.

“Gia đình thuộc diện hộ nghèo, đời sống chủ yếu dựa vào cái nương cái rẫy. Nhà cửa xuống cấp, sập sệ nhiều năm nay rồi nhưng tích góp mãi vẫn không đủ để sửa chữa. Tôi rất mừng vì nhà nước hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, gia đình sẽ xoay xở thêm tiền, cố gắng hoàn thành xây nhà trong thời gian sớm nhất để địa phương nghiệm thu trước 30/6” – ông Vơi cho biết.

Lãnh đạo huyện Tây Giang và xã Bhalêê gặp gỡ người dân để vận động thực hiện cam kết tiến độ xóa nhà tạm. Ảnh: LÊ TIẾN

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Bhalêê thông tin, giai đoạn 2023 – 2025, số nhà tạm trên địa bàn xã Bhalêê cần xóa là 94 nhà (xây mới 70 nhà, sửa chữa 24 nhà), với tổng kinh phí 4,92 tỷ đồng. Trong 2 năm qua, địa phương đã triển khai xây mới, sửa chữa 75 nhà. Riêng từ đầu năm đến nay đã thực hiện 7 nhà, đang triển khai xây dựng 1 nhà. Thời điểm này, toàn xã chỉ còn 11 nhà tạm, dột nát thuộc diện phải xóa.

“ Để sớm hoàn thành việc xóa 11 nhà tạm còn lại, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã mời các gia đình được thụ hưởng chương trình lên làm việc, tiến hành cam kết hoàn thành trong quý II/2025. Đồng thời xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình thực hiện cụ thể theo từng tháng; tiến hành nghiệm thu, bàn giao nhà đã hoàn thành. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo Mặt trận, các hội đoàn thể tăng cường vận động các hội viên tại cơ sở tham gia hỗ trợ các gia đình thuộc diện xóa nhà tạm. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Bhalêê, Tây Giang

[VIDEO] - Ông Alăng Vơi – ở thôn Đang, xã Bhalêê cam kết hoàn thành xóa nhà tạm trước 30/6:

Tại xã A Vương, trong năm 2025, số nhà tạm cần phải xóa trên địa bàn xã là 43 nhà (xây mới 41 nhà, sửa chữa 2 nhà). Trong 3 tháng đầu năm, xã đang xây mới, sửa chữa 4 nhà, còn 39 nhà chưa triển khai.

Ông Cơlâu Hoài – Bí thư Đảng ủy xã A Vương cho biết, số lượng nhà tạm nhiều, trong khi thời gian triển khai chỉ còn 3 tháng. Do đó, từ cuối tháng 3, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã bắt tay vào việc rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách; xây dựng phương án, lộ trình để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ chất lượng và rõ kết quả”.

Đồng thời giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện trong nhân dân và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần để Đảng ủy xã kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng lãnh đạo gỡ vướng nếu hộ thụ hưởng chính sách gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo xã A Vương nghiệm thu, bàn giao nhà cho hộ ông Bling Yên. Ảnh: HỒ QUÂN

Lập nhóm hộ cùng xóa nhà tạm

Các hộ Bnướch Bơ, Alăng Hi, Pơloong No, Bling Tai – cùng trú thôn Z'rượt, xã A Nông được chính quyền địa phương vận động lập thành nhóm để giúp nhau xóa nhà tạm. Cả 4 hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách xóa nhà tạm trong năm 2025. Việc đổi công cho nhau sẽ tiết kiệm chi phí tháo dỡ nhà cũ, san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu…

Những ngày này, 3 hộ Bnướch Bơ, Pơloong No, Bling Tai đang giúp hộ Alăng Hi dựng nhà. Đoàn Thanh niên xã A Nông cũng tham gia góp ngày công xây nhà. Nhìn căn nhà dần hoàn thiện, ông Hi vô cùng phấn khởi.

“ Tôi sức khỏe yếu, hay đau ốm, con cái đều nhỏ tuổi nên trong gia đình không đủ công dựng nhà. May mắn, bà con xóm giềng, đoàn viên thanh niên trong xã góp công. Cán bộ xã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là căn nhà mà gia đình tôi mơ ước nhiều năm nay. Ông Alăng Hi - Thôn Z'rượt, xã A Nông, Tây Giang

Bnướch Bơ cho biết, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là văn hóa của người Cơ Tu tồn tại lâu đời. Bà con trong làng đổi công để giúp nhau dựng nhà, hoặc đổi công làm nương rẫy…

Đoàn viên thanh niên và người dân huyện Tây Giang hỗ trợ xóa nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

Tương tự, tại xã biên giới Gari cũng đang lập nhóm hộ cùng xóa nhà tạm còn lại trong vòng 3 tháng tới. Ông Ating Với – Bí thư Đảng ủy xã Gari cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc xóa nhà tạm. Địa phương đã chia 22 hộ thành các nhóm theo từng địa bàn dân cư để đổi công chéo cho nhau.

Lãnh đạo xã, thôn và các hội đoàn thể sẽ giám sát, đôn đốc và huy động lực lượng giúp đỡ hộ khó khăn, không đủ công lao động. Các đội thợ trên địa bàn xã được huy động, tập trung tối đa cho nhiệm vụ xóa nhà tạm. Quyết tâm đến 30/6 sẽ nghiệm thu toàn bộ số nhà tạm cần xóa trên địa xã năm 2025.

[VIDEO] - Ông Bríu Quân – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang chia sẻ về công tác huy động các lực lượng tham gia xóa nhà tạm ở Tây Giang:

Phấn đấu về đích sớm

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Giang, giai đoạn 2023 – 2025, nhu cầu xóa nhà tạm trên địa bàn huyện là 1.067 nhà (xây mới 846, sửa chữa 221), với tổng kinh phí gần 57,4 tỷ đồng. Trong 2 năm 2023 và 2024, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa 660 nhà (chiếm 61,8%). Năm 2025, số nhà cần xóa là 407 nhà (xây mới 389 nhà, sửa chữa 18 nhà) với tổng kinh phí gần 23,8 tỷ đồng. Đến hết tháng 3, các địa phương đã hoàn thành 19 nhà, đang triển khai xây dựng 49 nhà, còn lại 339 nhà.

Những căn nhà tạm vừa được hoàn thành ở xã biên giới Gari, Tây Giang. Ảnh: LÊ TIẾN

Để đảm bảo xóa hết số nhà tạm còn lại vào cuối quý II/2025, từ đầu tháng 3, lãnh đạo huyện Tây Giang đã thực hiện việc rà soát, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến chính quyền xã và người thụ hưởng chính sách.

Trước những lo lắng của bà con về nguồn vốn cấp chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ, ông Bhling Mia – Bí thư Huyện ủy Tây Giang nói, việc chậm trễ do các địa phương báo cáo số liệu không chính xác. Chậm nhất đến 20/4, huyện sẽ phân bổ vốn hỗ trợ xóa nhà tạm cho các địa phương. Số tiền hỗ trợ từ các chương trình là 60 triệu đồng, các hộ tự cân đối hoặc thêm vào để xây nhà. Đến 30/6, hộ nào không xây nhà hoặc sử dụng tiền sai mục địch sẽ triển khai biện pháp thu hồi số tiền này.

“ Nếu không tranh thủ nguồn lực này thì bà con sẽ còn gặp khó khăn về nhà ở. Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường tinh thần trách nhiệm, chủ động vì nhân dân trong giai đoạn nước rút này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn gì thì tìm cách tháo gỡ ngay. Các hộ thụ hưởng chính sách cũng phải cam kết thực hiện xóa nhà tạm đúng mục tiêu, đúng tiến độ. Ông Bhling Mia – Bí thư Huyện ủy Tây Giang

[VIDEO] - Lãnh đạo huyện Tây Giang rà soát, gặp gỡ đối tượng thụ hưởng chính sách xóa nhà tạm:

Ông Bríu Quân – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cho biết, giải pháp phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà tạm là MTTQ Việt Nam huyện sẽ chuyển trực tiếp về cho ban vận động xóa nhà tạm cấp xã. Đồng thời sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiệm thu, chi trả cho các hộ dân và công tác thanh quyết toán theo đúng quy định.

Lãnh đạo huyện Tây Giang gặp gỡ chính quyền địa phương và người thụ hưởng chính sách xóa nhà tạm. Trong ảnh: Buổi kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm ở xã A Vương. Ảnh: HỒ QUÂN

Còn theo ông Bhling Mia, giải pháp giám sát tiến độ là các xã rà soát, nắm chắc số liệu, lập danh sách các hộ theo từng chương trình thụ hưởng. Ngay sau buổi làm việc với huyện, các xã tiếp tục gặp gỡ các hộ, lập cam kết về kế hoạch triển khai, xác lập mốc thời gian dự kiến hoàn thành. Làm xong phần nào, địa phương tiến hành phần đó để xác định khối lượng trong từng giai đoạn. Đồng thời phân công lãnh đạo xã theo dõi, giám sát tiến độ từng thôn, nhóm hộ. Nhà nào nghiệm thu xong thì bàn giao dứt điểm và báo cáo lên huyện để cập nhật số liệu liên tục.

“Thời gian qua, các địa phương, lực lượng vũ trang, mặt trận – đoàn thể trên địa bàn huyện đã huy động lực lượng, cùng với cộng đồng tham gia góp công xóa nhà tạm. Tây Giang sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm chậm nhất vào 30/6, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và bỏ đơn vị hành chính cấp huyện” – ông Mia cho biết.

[VIDEO] - Ông Bhling Mia – Bí thư Huyện uỷ Tây Giang chia sẻ về giải pháp đẩy nhanh công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện: