Chính trị Bắc Trà My: 8.336 hộ vay vốn tín dụng chính sách đạt hơn 603,4 tỷ đồng

(QNO) - Chiều 17/6, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My tổ chức thành công đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Ảnh: QUANG VIỆT



Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 5 năm qua, Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My đã hoàn thành thắng lợi nghị quyết của chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My giải ngân vốn vay giúp bộ đội xuất ngũ xã Trà Dương tạo việc làm. Ảnh: QUANG VIỆT

Thời gian qua, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bắc Trà My đến ngày 31/5 đạt hơn 603,4 tỷ đồng với 8.336 hộ vay vốn (tăng gần 200 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 9,9%/năm). Tổng doanh số thu nợ giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 423 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch thu nợ hằng năm).

Tổng thu lãi giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 183 tỷ đồng (bình quân thu lãi hơn 36,6 tỷ đồng/năm). Huy động vốn qua tiền gửi tiết kiệm đến tháng 5 đạt hơn 555,5 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu giao). Nợ quá hạn chỉ chiếm 0.02% tổng dư nợ (thấp hơn nghị quyết đề ra).

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My ưu tiên giải ngân vốn phục vụ người dân trên địa bàn làm kinh tế. Ảnh: QUANG VIỆT

Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2027 là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cạnh đó, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030 và chỉ tiêu kế hoạch được giao để tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Văn Quang giữ chức Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2025 - 2027.