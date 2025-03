Chính trị Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà người có công tại huyện Bắc Trà My (QNO) - Chiều nay 21/3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại huyện Bắc Trà My nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2025).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa. Ảnh: THÚY VÂN

Tại huyện Bắc Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa (thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn), Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Thanh Lâm (tổ Đàng Bộ, thị trấn Bắc Trà My), bệnh binh Hồ Văn Xoan (tổ Đàng Bộ, thị trấn Bắc Trà My).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cùng Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My Nguyễn Thị Tuyết Thanh thăm Anh hùng Lực lượng Hồ Thanh Lâm. Ảnh: THÚY VÂN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh đã tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe đến các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và gia đình; bày tỏ sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã không quản ngại hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để cống hiến cho Tổ quốc, góp phần vun đắp nền hòa bình cho đất nước.

Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu, nhân dân địa phương noi theo, góp công sức vào xây dựng quê hương ngày càng phát triển.