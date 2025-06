Chính trị Không còn cấp huyện, Bắc Trà My đề xuất điều chuyển tài sản nhà, đất về xã mới quản lý (QNO) - Sau khi huyện Bắc Trà My giải thể, dự kiến có 5 đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập, gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Giáp và Trà Đốc.

Sau sắp xếp ĐVHC, Bắc Trà My thành lập 5 xã mới: Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Giáp và Trà Đốc. Ảnh: TRÀ MY

Theo đó, UBND huyện Bắc Trà My xây dựng phương án sắp xếp, xử lý tài sản là nhà, đất, xe ô tô khi sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn huyện.

Về phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất, UBND huyện Bắc Trà My đề xuất điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cho UBND xã Trà My mới quản lý, xử lý bao gồm: Khối cơ quan huyện; UBND thị trấn Trà My; UBND xã Trà Dương; UBND xã Trà Giang và UBND xã Trà Sơn hiện nay. Cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống của các đơn vị trường học: Trường Mẫu giáo Hoạ Mi; Trường Mẫu giáo Hướng Dương; Trường Tiểu học Kim Đồng; Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Tương tự, đề xuất điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cho UBND xã Trà Liên mới quản lý, xử lý bao gồm: UBND xã Trà Đông; UBND xã Trà Nú và UBND xã Trà Kót hiện nay. Cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống của các đơn vị trường học: Trường Mẫu giáo Hương Sen.

UBND huyện Bắc Trà My đề xuất điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cho UBND xã Trà Tân mới quản lý, xử lý bao gồm: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện; UBND xã Trà Tân và UBND xã Trà Giác. Cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống của các đơn vị trường học: Trường Mẫu giáo Trà Giác; Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Trần Cao Vân.

Điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cho UBND xã Trà Đốc mới quản lý, xử lý bao gồm: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện; UBND xã Trà Đốc và UBND xã Trà Bui hiện nay. Cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống của các đơn vị trường học: Trường PTDTBT Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; Trường PTDTBT Tiểu học Trà Bui.

Điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị cho UBND xã Trà Giáp mới quản lý, xử lý bao gồm: UBND xã Trà Giáp và UBND xã Trà Ka hiện nay. Cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống của các đơn vị trường học: Trường Mẫu giáo Sơn Trà; Trường Mẫu giáo Măng Non; Trường PTDTBT Tiểu học Trà Giáp; Trường PTDTBT Tiểu học&THCS Trà Ka.

Trong thời gian chờ phê duyệt phương án xử lý cụ thể, UBND huyện Bắc Trà My đề nghị các địa phương bàn giao cho cấp xã mới chịu trách nhiệm tiếp nhận và bảo vệ tài sản, tránh thất thoát tài sản.