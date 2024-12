Lâm nghiệp Bắc Trà My hỗ trợ trồng 10ha quế phân tán tại xã Trà Sơn UBND huyện Bắc Trà My vừa phê duyệt phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn xã Trà Sơn năm 2024. Theo đó, có 35 hộ dân tham gia phương án được hỗ trợ hơn 14.200 cây quế, giống quế Trà My để trồng phân tán trên diện tích 10ha tại các thôn Long Sơn, Lâm Bình Phương, Dương Hòa, Tân Hiệp.

Quế giống được chọn nghiêm ngặt, là quế giống Trà My 1 năm tuổi, đảm bảo các quy chuẩn theo quy định để hỗ trợ cho người trồng. Ảnh: V.B

Mục tiêu của phương án ngoài trồng cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng thì công tác bảo tồn phát triển giống quế Trà My được địa phương đặc biệt chú trọng.

Bởi vậy việc xét chọn, cung ứng cây giống được triển khai nghiêm ngặt, cây giống quế Trà My 1 năm tuổi, được gieo ươm trong túi bầu PE, cây phát triển bình thường, không sâu bệnh, nguồn gốc giống có xuất xứ từ các cây trội, các rừng giống quế Trà My chuyển hóa được Sở NN&PTNT công nhận, có chứng nhận lý lịch giống của cơ quan có thẩm quyền. Kinh phí thực hiện hỗ trợ cây giống mức 5 triệu đồng/ha thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại Bắc Trà My năm 2024.