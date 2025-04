Chính trị Bắc Trà My thành lập 5 xã mới, Trà Đốc rộng nhất, Trà My đông dân nhất (QNO) - Ngày 22/4, Huyện ủy Bắc Trà My ban hành nghị quyết thống nhất thành lập 5 xã mới trên cơ sở sáp nhập các xã, thị trấn hiện có.

Xã Trà My mới được thành lập có dân số nhiều nhất và trụ sở đóng tại xã Trà Sơn (hiện là trung tâm hành chính huyện Bắc Trà My). Ảnh. CTV

Huyện Bắc Trà My hiện có 12 xã và 1 thị trấn. Sau khi lấy ý kiến nhân dân và trên cơ sở phương án được Tỉnh ủy thống nhất, các xã, thị trấn của huyện được hợp nhất, thành lập 5 xã mới. Cụ thể, xã Trà Liên từ 3 xã Trà Đông, Trà Nú và Trà Kót, trụ sở làm việc đặt tại xã Trà Đông; xã Trà Giáp từ 2 xã xã Trà Giáp và Trà Ka, trụ sở làm việc đặt tại xã Trà Giáp; xã Trà Tân từ 2 xã Trà Tân và Trà Giác, trụ sở làm việc đặt tại xã Trà Tân; xã Trà Đốc từ 2 xã Trà Bui và Trà Đốc, trụ sở làm việc đặt tại xã Trà Đốc; xã Trà My từ 4 địa phương (xã Trà Giang, Trà Sơn, Trà Dương và thị trấn Trà My), trụ sở làm việc đặt tại xã Trà Sơn (hiện là trung tâm hành chính huyện).

Trong đó, xã Trà Đốc có diện tích lớn nhất với 233,61 km² (đạt 233,61% tiêu chuẩn); xã Trà My có dân số đông nhất với khoảng 19.956 người (đạt 199,56% tiêu chuẩn).

Sau Nghị quyết này, HĐND huyện sẽ họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; UBND huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.