Chính trị Bắc Trà My khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2023 (QNO) - Ngày 24/5, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: TÚ VÂN

Trong năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Trà My đạt trên 3.467 tỷ đồng (tăng 9,86% so với năm 2022). Chương trình sắp xếp dân cư miền núi trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện cho 216/216 hộ theo kế hoạch, giải ngân ước đạt 100%. Huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển cây Quế Trà My, hỗ trợ 600ha giống quế cho nhân dân trồng, chăm sóc. Năm 2023, toàn huyện có 1.073 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 165,08% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt tỷ lệ 100,75% so với chỉ tiêu huyện giao. Huyện đã phối hợp thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 850 lao động đạt 106,25% so với chỉ tiêu, trong đó có 560 lao động có việc làm thường xuyên, đạt 140,0% so với chỉ tiêu.

Năm 2023, huyện Bắc Trà My có 14 sáng kiến cải cách hành chính được công nhận ở cấp cơ sở; có 13 xã, thị trấn và 3 cơ quan chuyên môn đăng ký triển khai, áp dụng các mô hình hay do Sở Nội vụ giới thiệu. Trong đó, mô hình “Không gian hành chính phục vụ” được 7 đơn vị triển khai thực hiện.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 1 đơn vị; tặng 5 cờ thi đua dẫn đầu cụm khối; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 22 cá nhân; công nhận 1.093 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 163 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 69 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm 2023.