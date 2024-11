Bắc Trà My nỗ lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung giải ngân

Theo báo của của UBND huyện Bắc Trà My, tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 515,2 tỷ đồng (bao gồm cả vốn năm 2022, 2023 kéo dài). Đến ngày 22/11/2024, huyện đã giải ngân được hơn 193,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 38%), trong đó vốn đầu tư giải ngân được hơn 114,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 37%), vốn sự nghiệp giải ngân được 79,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 39%).

Ông Hoàng Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: "Đối với Chương trình MTQG nông thôn mới, Bắc Trà My duy trì, nâng chuẩn xã nông thôn mới, có 2/3 xã đạt các tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là Trà Dương đạt 9/19 tiêu chí; kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới đối với xã về đích giai đoạn 2022 - 2025, đến nay xã Trà Sơn và Trà Giang đều đạt 18/19 tiêu chí, còn lại 1 tiêu chí thu nhập chưa đạt".

Chương trình giảm nghèo bền vững, nguồn vốn được phân bổ thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo vào năm 2025; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm bền vững vùng nghèo, vùng khó khăn; hỗ trợ 501 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo...

Những khó khăn đối mặt

Tất cả các công trình, dự án được đầu tư từ các Chương trình MTQG đều tập trung toàn lực cho mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, thoát nghèo bền vững.

Trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, theo ông Trần Phạm Xuân Hoàng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn vướng mắc. Đối với Tiểu Dự án 2 – Dự án 3 (về cải thiện dinh dưỡng) hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể đối với nội dung xác định mua sắm bộ dụng cụ thực hành dinh dưỡng, các sản phẩm vi chất dinh dưỡng và các vật dụng khác để thực hiện Dự án cải thiện dinh dưỡng là mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công hay mua sắm hàng hóa thường xuyên.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phân tích thêm các khó khăn và sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: D.L

Một số dự án kế hoạch vốn bố trí với tỷ lệ tương đối cao so với tổng mức trong khi chi phí giảm thầu do quá trình đấu thầu gói thầu xây lắp tương đối lớn nên công tác giải ngân gặp nhiều khó khăn. Các dự án giao thông nông thôn do các đoạn tuyến nhỏ lẻ, khống chế điểm đầu điểm cuối, khó khăn trong xác định cấp đường do khống chế độ dốc dọc theo tiêu chuẩn, phải điều chỉnh nhiều lần.

Một số địa phương chậm vào cuộc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc... dẫn đến bị động trong công tác bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số nhà thầu triển khai thi công chậm, chưa đáp ứng được tiến độ hợp đồng gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn. Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài trong khi một số dự án nằm ở các khu vực có tuyến đường vận chuyển vật tư, vật liệu hết sức khó khăn nên việc triển khai thi công còn chậm. Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới chậm ban hành và các đơn vị tư vấn đấu thầu cần phải nghiên cứu để áp dụng nên kéo dài thời gian thực hiện.

Hộ nghèo ở miền núi được thụ hưởng lớn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư. Ảnh: D.L

Bám sát, đôn đốc từng dự án

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, huyện luôn bám sát, đôn đốc thực hiện đối với từng chương trình, nhưng do có những khó khăn phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề đấu thầu nên tiến độ chậm.

Thời gian tới, huyện sẽ cố gắng thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG. Đặc biệt, với mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 của Bắc Trà My, nguồn lực lồng ghép từ các Chương trình MTQG là động lực lớn nhất để huyện tập trung thực hiện đề án. Nếu Bắc Trà My không có sự đầu tư từ các chương trình MTQG thì không dễ gì có thể thoát nghèo, nên bằng mọi giải pháp phải thực hiện hiệu quả các chương trình. Huyện cam kết đến tháng 1/2025 sẽ giải ngân các nguồn đạt trên 90%.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nêu những khó khăn trong việc đấu thầu thực hiện các dự án. T/h: D.L

Tại cuộc làm việc với Bắc Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Bắc Trà My nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò người đứng đầu, tập trung thực hiện các mục tiêu của các Chương trình MTQG. Bắc Trà My nằm trong lộ trình huyện thoát nghèo theo đề án mà Chính phủ đã phê duyệt, nên đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi bộ phận, phòng ban, từng cán bộ của Bắc Trà My cần phải gấp nhiều lần so với địa phương miền núi khác.

Từ nay tới cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Bắc Trà My bám sát từng chương trình, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các địa phương, nhà thầu thực hiện các công trình. Nguồn vốn đầu tư là cơ hội của các huyện miền núi, trong đó có Bắc Trà My, nên bằng mọi giải pháp không để mất nguồn vốn đầu tư khi giải ngân không đạt.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Bắc Trà My tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. T/h: D.L