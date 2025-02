Du lịch Bắc Trà My tái khởi động chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ (QNO) - Tối 3/2, tại khu vực Phố đi bộ Trần Văn Dư (thị trấn Trà My), UBND huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình văn nghệ "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Ất Tỵ 2025" và tái khởi động các chương trình nghệ thuật tại Phố đi bộ Trần Văn Dư.

Huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình văn nghệ "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Ất Tỵ 2025". Ảnh: PHAN VINH

Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng đông đảo nhân dân huyện Bắc Trà My và các địa phương lân cận.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Phố đi bộ Trần Văn Dư hoạt động trở lại sau mùa mưa kéo dài. Từ tháng 2/2025, vào ngày 1 hằng tháng, tại phố đi bộ sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ do các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My phối hợp thực hiện.

Cây cầu treo kính trong suốt tại Phố đi bộ Trần Văn Dư lung linh vào ban đêm. Ảnh: PHAN VINH

Bên cạnh các tiết mục hiện đại, sôi động, chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ sẽ chú trọng lồng ghép các điệu múa trống chiêng truyền thống để bà con liên tục được rèn luyện, nhắc nhớ. Hiện nay, huyện Bắc Trà My có gần 30 đội sinh hoạt trống chiêng ở các thôn và trường học với đủ mọi lứa tuổi.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống sẽ được trình diễn định kỳ tại Phố đi bộ Trần Văn Dư. Ảnh: PHAN VINH

"Ngoài mục đích phục vụ đời sống tinh thần, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cho bà con, thông qua hoạt động nghệ thuật tại Phố đi bộ Trần Văn Dư và cây cầu treo kính trong suốt độc đáo, chúng tôi muốn thu hút du khách gần xa đến với Bắc Trà My.

Bên cạnh đó, việc tổ chức vào đầu tháng, trùng với thời gian diễn ra phiên chợ sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My hy vọng sẽ là hoạt động liên kết chuỗi điểm đến cho du khách" - ông Vũ nói.

Du khách chụp ảnh tại cầu treo kính ở phố đi bộ. Ảnh: PHAN VINH

[VIDEO] - Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật và tái khởi động Phố đi bộ Trần Văn Dư: