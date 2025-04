An ninh trật tự Công an thị trấn Trà My truy xét nhóm đối tượng cố ý gây thương tích (QNO) - Công an thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) đã nhanh chóng truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho người khác.

Hung khí được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an thị trấn Trà My cho hay đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng trú huyện Bắc Trà My gồm H.T.C. (SN 2008, xã Trà Tân), N.Q.N. (SN 2009, xã Trà Bui) và L.T.T.B. (SN 2010, xã Trà Tân) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 24/4, ông L.N.V. trình báo khi cùng bạn là ông N.V.T. đi dạo trên cầu Trà Sơn thì bị 3 thanh niên chặn đường, dùng đao tấn công khiến ông T. bị thương. Nhóm đối tượng sau đó bỏ trốn về hướng xã Trà Sơn.

Ông V. đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My và trình báo công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Bị hại xác nhận không quen biết hay mâu thuẫn với nhóm đối tượng trên. Nhận định vụ việc mang tính côn đồ, ảnh hưởng an ninh trật tự, Công an thị trấn Trà My huy động lực lượng, triển khai biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Dù vụ việc xảy ra đêm khuya, ít nhân chứng, địa bàn rộng, công an đã rà soát và xác định được 3 nghi phạm thường tụ tập, gây mất an ninh.

Sáng 26/4, Công an thị trấn Trà My phối hợp Công an xã Trà Tân mời các đối tượng về làm việc. Trước chứng cứ thu thập được, cả ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.