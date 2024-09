An ninh trật tự Công an huyện Núi Thành khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích (QNO) - Vào Núi Thành để “trả thù” nhưng không gặp, nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công một nam thanh niên khác gây tỷ lệ thương tích 35%.

Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27/9, đại diện Công an huyện Núi Thành xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố 8 bị can trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 8/9/2024 tại khối 2, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã thi hành lệnh tạm giam đối với 5 bị can gồm Võ Đoàn Quốc Lãnh (SN2007 trú An Mỹ, Tam Lãnh, Phú Ninh), Đỗ Anh Quân (SN2008) và Nguyễn Tấn Sơn (SN2005, cùng trú An Mỹ, Tam An, Phú Ninh), Võ Ngọc Trí (SN2007, trú Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình), Đỗ Văn Đô (SN2005, trú Phú Đông, Tam Xuân 1, Núi Thành).

Đồng thời tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm Vũ Thanh Bình (SN2001, trú An Hòa Nam, An Phú, TP.Tam Kỳ), Nguyễn Văn Vũ Hiệp (SN2008, trú Phú Đông, Tam Xuân 1, Núi Thành), Lê Xuân Thiên Hoàng (SN2008, trú Đức Phú, Tam Sơn, Núi Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình điều tra xác định: Vào khuya 7/9, Lãnh, Sơn, Quân nhớ lại mâu thuẫn trước đó với thanh niên ở huyện Núi Thành nên rủ thêm Trí, Đô, Bình, Hiệp, Hoàng chuẩn bị hung khí đi trên 4 xe máy chạy vào Núi Thành để đánh nhau.

Khoảng gần 1 giờ sáng 8/9, các đối tượng đi đến thị trấn Núi Thành tìm các thanh niên đã mâu thuẫn với Sơn, Quân, Lãnh trước đó nhưng không gặp.

Sau đó, các đối tượng đi trên đoạn đường Võ Chí Công thuộc khối 2 (thị trấn Núi Thành) thì gặp H.P.P.Đ. (SN2002 , trú thôn Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi Thành) đang chạy xe máy chở P.V.P. (SN2007, trú Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành) theo hướng ngược chiều.

Hai bên không quen biết, cũng không có mâu thuẫn từ trước, tuy nhiên khi dừng xe lại thì xảy ra mâu thuẫn. Hoàng, Trí, Lãnh, Sơn cầm hung khí đuổi đánh, Đ. chạy thoát được, P. vấp ngã và bị Hoàng, Trí, Sơn, Lãnh đánh, chém trúng nhiều vị trí trên cơ thể. Lúc này, Bình, Hiệp, Đô, Quân ngồi chờ trên xe, nổ máy sẵn, đánh xong thì cả nhóm cùng nhau tẩu thoát về lại TP.Tam Kỳ cất giấu hung khí.

Ngày 11/9, mẹ của nạn nhân đến công an huyện Núi Thành trình báo vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tập trung lực lượng điều tra, xác minh, đến ngày 13/9 đã tạm giữ hình sự Lãnh, Quân, Sơn, Trí, Đô, Bình. Riêng hai đối tượng Hoàng, Hiệp do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên được bảo lãnh tại ngoại.

Nạn nhân P.V.P. được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 35%.