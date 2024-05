An ninh trật tự Công an Núi Thành bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích (QNO) - Ngày 12/5, Công an huyện Núi Thành cho hay đã tạm giam L.V.H. (25 tuổi, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Công an huyện Núi Thành thi hành lệnh bắt tạm giam L.V.H. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành, ngày 29/2/2024, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 24/10/2023 tại thôn An Tây (xã Tam Quang).

Quá trình điều tra xác định L.V.H. là đối tượng gây án. Tuy nhiên sau khi gây án H. đã bỏ trốn, không xác định được ở đâu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã thực hiện các biện pháp xác minh, truy tìm H. ở nhiều địa phương. Đến ngày 9/5, xác định được H. đang lẩn trốn tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành khẩn trương phối hợp Công an phường Điện Ngọc truy tìm, dẫn giải L.V.H. về Công an huyện Núi Thành để điều tra.