Quốc phòng - An ninh Công an Nam Trà My tạm giam đối tượng “cố ý gây thương tích” (QNO) - Hồ Văn V. (23 tuổi, trú xã Trà Tập, Nam Trà My) bị bắt sau vụ dùng dao tấn công một người ở cùng địa phương gây thương tích.

Công an thi hành lệnh khởi tố, tạm giam Hồ Văn V. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My thông tin đã tiến hành khởi tố bị can đối với Hồ Văn V. để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 14/3, do mâu thuẫn cá nhân nên Hồ Văn V. đã dùng dao chém ông Hồ Văn B. (33 tuổi, trú cùng thôn) gây thương tích 15%.

Công an đã tạm giam Hồ Văn V. để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.