Giảm nghèo - An sinh

Bắc Trà My thoát nghèo từ những mô hình thiết thực

(QNO) - Năm 2025, huyện Bắc Trà My đặt mục tiêu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi thời gian gần đây, địa phương này liên tục có những cách làm hay, sáng tạo thể hiện quyết tâm giảm nghèo một cách bền vững. Thực tế năm 2024, Bắc Trà My đã giảm được gần 1.000 hộ nghèo, vượt gần 30% so với mục tiêu mà UBND tỉnh giao.