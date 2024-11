Giáo dục - Việc làm Bắc Trà My tuyên dương thầy cô giáo tiêu biểu (QNO) - Chiều 18/11, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức gặp mặt, tuyên dương thầy cô giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Huyện Bắc Trà My tuyên dương thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: TÚ VÂN

Ngành GD-ĐT huyện Bắc Trà My hiện có 1.261 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 41 trường học và hơn 13.300 học sinh.

Năm học vừa qua ngành duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học đạt 99,78% (tăng 0,02% so với năm học 2022 - 2023). Huy động học sinh ra lớp năm học 2024 - 2025 đạt 99,92% (tăng 0,07% so với năm học 2023 - 2024). Toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia (kể cả 2 trường THPT), vượt 3 trường so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TÚ VÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My ghi nhận những đóng góp to lớn của tất cả cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện thời gian qua. Mỗi thầy cô một công việc, mỗi vị trí việc làm, cống hiến và đóng góp tuy có khác nhau nhưng tất cả đều sáng tạo, tận tâm, tận lực với nghề.

Ông Thái Hoàng Vũ mong muốn các thầy cô giáo công tác tại vùng cao, vùng khó khăn của huyện, bằng tình thương và trách nhiệm của mình tiếp tục đồng hành với học trò, giúp các em vượt qua điều kiện khó khăn vươn lên trong học tập.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể trường học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 205 thầy cô giáo tiêu biểu và công nhận 172 thầy cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.