Bãi biển Hà My: Kinh nghiệm du lịch Quảng Nam từ A-Z

Điểm đến Bãi biển Hà My: Kinh nghiệm du lịch Quảng Nam từ A-Z Nếu bạn yêu thích cảm giác nằm dài trên bãi cát trắng mịn, nghe sóng biển rì rào và ngắm hàng dừa nghiêng bóng trong nắng sớm mà không bị vây quanh bởi đám đông ồn ào, thì bãi biển Hà My chính là nơi bạn đang tìm kiếm.

Không ồn ào như An Bàng, không náo nhiệt như Mỹ Khê, Hà My giữ cho mình nét yên bình, hoang sơ đầy quyến rũ – rất “chill” đúng chất dân du lịch bụi.

Bãi biển Hà My ở đâu?

Bãi biển Hà My tọa lạc tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Bãi biển cách Hội An khoảng 7km, cách Ngũ Hành Sơn khoảng 6km và cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 22km,... rất thuận tiện cho du khách khám phá những địa danh du lịch nức tiếng này. Đây là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn kết hợp giữa khám phá văn hóa và thư giãn bên bờ biển.

Cách di chuyển đến bãi biển Hà My

Từ trung tâm Hội An, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến bãi biển Hà My bằng xe máy, taxi hoặc xe đạp. Tuyến đường ven biển nối liền Đà Nẵng và Hội An cũng là lựa chọn tuyệt vời để thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đường đi.

Thời điểm nên đi du lịch bãi biển Hà My

Thời gian lý tưởng để thăm bãi biển Hà My là từ tháng 3 đến tháng 8, khi thời tiết khô ráo, nắng đẹp và biển lặng. Đây là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng các hoạt động ngoài trời và thư giãn trên bãi biển.

Những trải nghiệm thú vị tại bãi biển Hà My Hội An

Tắm biển hòa cùng thiên nhiên tại biển Hà My

Đắm mình trong làn nước biển trong vắt, mát lạnh là điều đầu tiên bạn nên làm khi đến Hà My. Bãi biển Hà My sở hữu làn nước trong vắt, mát lạnh, nhìn thấy tận đáy. Dưới ánh nắng vàng, mặt biển lấp lánh như dát bạc, tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Hãy thỏa sức bơi lội, nô đùa cùng sóng biển, cảm nhận sự sảng khoái, tươi mới và xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi.

Lướt ván, chèo thuyền

Bãi biển Hà My không chỉ là nơi thư giãn, nghỉ dưỡng mà còn là thiên đường cho những ai yêu thích vận động. Hãy thỏa sức với biển xanh, cát trắng và những hoạt động thể thao dưới nước sôi động.

Bạn có thể thử sức với lướt ván diều, chinh phục những con sóng và cảm nhận cảm giác mạnh mẽ. Hoặc chèo thuyền kayak, khám phá vùng biển êm đềm, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngoài ra, bạn còn có thể tham gia lướt ván đứng (SUP), mô tô nước, dù lượn... Hà My mang đến nhiều lựa chọn cho du khách với mọi lứa tuổi và sở thích.

Đi dạo trên bãi cát

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với biển Hà My, Quảng Nam chính là dạo bước chân trần trên bãi cát trắng mịn màng. Cảm nhận từng hạt cát mát lạnh luồn qua kẽ chân, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, hít thở không khí trong lành của biển cả, mọi muộn phiền dường như tan biến.

Bãi biển Hà My vẫn giữ được nét hoang sơ với những hàng dương xanh rì rào trong gió, những rặng dừa nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Dạo bước trên bãi cát, bạn có thể bắt gặp những vỏ sò, vỏ ốc xinh xắn hay những chú cua nhỏ đang bò ngang. Đây là khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời để bạn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên và vẻ đẹp mộc mạc của biển cả.

Ngắm bình minh và hoàng hôn

Đến với biển Hà My, Quảng Nam, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp khi bình minh và hoàng hôn buông xuống.

Buổi sáng, thức dậy sớm đón ánh bình minh đầu tiên trên biển. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nhuộm đỏ cả một góc trời, tạo nên khung cảnh rực rỡ, huy hoàng.

Chiều tà, dạo bước trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời dần khuất bóng, bầu trời chuyển dần sang sắc cam, tím, hồng... tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm trên biển Hà My sẽ để lại trong bạn những ấn tượng khó phai.

Cắm trại cùng bạn bè tại bãi biển Hà My

Nếu có thời gian, hãy mang theo lều trại và ở lại một đêm trên bãi biển. Cảm giác cùng nhóm bạn đốt lửa trại, nướng đồ ăn, đàn hát và trò chuyện bên ánh lửa sẽ là kỷ niệm khó quên. Đêm ở Hà My rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ và trời đầy sao – một trải nghiệm đơn giản nhưng thật sự đáng giá.

Thưởng thức ẩm thực miền biển

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi du lịch biển Hà My, Quảng Nam chính là thưởng thức hải sản tươi sống. Nằm gần các làng chài, Hà My nổi tiếng với nguồn hải sản phong phú, tươi ngon và giá cả phải chăng.

Từ những loại hải sản quen thuộc như tôm, cua, ghẹ, mực... đến những loại đặc sản địa phương như cá mú, cá chim, ốc hương... đều được chế biến thành những món ăn hấp dẫn, đậm đà hương vị biển. Bạn có thể tìm đến các nhà hàng ven biển để thưởng thức hải sản tươi sống được chế biến theo yêu cầu, hoặc ghé thăm các quán ăn bình dân để trải nghiệm ẩm thực địa phương với giá cả hợp lý.

Check in “sống ảo” sang chảnh tại bãi biển Hà My

Không gian tự nhiên tại Hà My là phông nền tuyệt vời cho những bức ảnh ấn tượng. Ánh sáng tự nhiên, màu nước xanh biếc, cát trắng trải dài và những hàng dừa duyên dáng tạo nên background hoàn hảo. Dù bạn tạo dáng với váy maxi bay bay, bikini nổi bật hay outfit năng động, bức ảnh của bạn chắc chắn sẽ khiến mạng xã hội “bùng nổ”.

Du lịch bãi biển Hà My ăn gì?

Ngoài hải sản tươi sống, bạn có thể thưởng thức nhiều món đặc sản Quảng Nam như mì Quảng, cao lầu, bánh đập, bánh xèo, chè bắp… Hầu hết đều có thể tìm thấy ở các quán ven đường, với mức giá bình dân và hương vị khó quên. Nếu may mắn, bạn có thể được người dân mời thưởng thức bữa cơm nhà – giản dị mà ấm cúng vô cùng.

Du lịch bãi biển Hà My Hội An nên lưu ý điều gì?

Vì Hà My còn khá hoang sơ nên một số dịch vụ chưa phát triển mạnh. Bạn nên chuẩn bị trước nước uống, kem chống nắng, mũ nón, kính râm nếu đi cả ngày. Hạn chế mang theo đồ nhựa sử dụng một lần và nhớ thu gom rác sau khi cắm trại. Tôn trọng không gian chung để bãi biển luôn sạch và đẹp như lần đầu bạn đến.

Nếu Hội An là một bản tình ca trầm lắng, thì bãi biển Hà My chính là giai điệu nhẹ nhàng len vào lòng người. Một chuyến đi đến đây không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp, mà còn là dịp để bạn tìm lại sự bình yên giữa cuộc sống tất bật thường ngày.