Bất động sản lưu trú dươi 1 tỉ đồng, đầu tư vào đâu?

(PR) - Ngược lại với sự trầm lắng của phân khúc cao cấp, bất động sản lưu trú (nhà trọ, căn hộ…) tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhờ đáp ứng đúng nhu cầu công nhân, chuyên gia nước ngoài làm việc tại các KCN.

Ban quản lý Dự án – Quỹ đất huyện Duy Xuyên vừa đấu giá 14 sản phẩm đất nền Cụm công nghiệp Sedo nhằm phát triển quỹ đất ở địa phương.

Thị trường “khát” bất động sản lưu trú

Từ đầu năm 2022 đến nay, ông Nguyễn Thành Bảo đã rót hơn 10 tỉ đồng để mua lại 2 dãy nhà trọ hơn 60 phòng ở khu vực Cụm công nghiệp Sedo (còn gọi là Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Trinh), Cụm công nghiệp Tây An (xã Duy Trung). Hiện tại, 100% phòng trọ đã được lấp đầy, cung không đủ cầu, mang lại thu nhập cho ông Bảo hơn 150 triệu đồng/tháng.

Ông Bảo nhận định, 6 năm qua, 2 phân khúc chủ lực trong danh mục đầu tư của ông là căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm Covid-19, ông quyết định chuyển dịch bất động sản nghỉ dưỡng sang phân khúc bất động sản công nghiệp ở Quảng Nam, làm nhà trọ và căn hộ dịch vụ. Năm rồi, ông “đánh lớn” ở Duy Xuyên và bước đầu đã thành công.

Đội ngũ chuyên gia, người lao động Cụm công nghiệp Sedo không chỉ có nhu cầu an cư mà còn cần các tiện ích như nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, trường học, cơ sở y tế…

“Cả 2 khu trọ của tôi đều tập trung vào 2 cụm công nghiệp trên, giá thuê dao động ở mức 2 triệu đồng/phòng nên dễ dàng có khách. Đối tượng khách chủ yếu là công nhân, gần đây tôi đầu tư thêm căn hộ trung, cao cấp phục vụ khách chuyên gia, người nước ngoài, dạng apartment đầy đủ nội thất với giá 4 – 6 triệu đồng/tháng. Nhu cầu rất cao nên chỉ cần làm tốt thì không sợ thiếu khách” - ông Bảo phấn khởi.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Mai (nhà đầu tư tại Đà Nẵng) cho rằng nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế cho thấy tiềm năng tăng trưởng của phân khúc bất động sản lưu trú đang rất lớn. “Nhu cầu tăng đang đẩy giá thuê trung bình của các loại hình lưu trú tăng 10 – 30% so với cuối năm 2021. Hầu hết các hợp đồng ký mới đều tăng giá thuê, các ưu đãi được áp dụng trong dịch cũng bị cắt giảm. Ngay cả giá nhà trọ bình dân cũng có xu hướng tăng 5 – 15% theo tháng”, bà Mai nhận định.

Xã Duy Trinh hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, mang dáng dấp phố thị, đường sá, cổng ngõ xanh mát.

Ông Dương Thành Tín, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc New Đà Thành cho rằng, tại khu vực xã Duy Trinh, Cụm công nghiệp Sedo với gần 5.000 lao động, gần đó là Cụm công nghiệp Tây An với 8.000 lao động, nhưng chỉ 10 – 15% người địa phương, còn lại sẽ giải quyết nhu cầu an cư như thế nào, đó chính là cơ hội cho bất động sản lưu trú, bất động sản công nghiệp.

“Làn sóng chuyển dịch lao động từ thành phố về tỉnh lẻ hậu Covid-19 khiến nhu cầu về loại hình bất động sản lưu trú cạnh KCN đang hút hơn bao giờ hết” – ông Dương Thành Tín tin tưởng.

Dễ dàng đầu tư bất động sản phân khúc dưới 1 tỉ đồng

Tuy nhiên, ông Dương Thành Tín cũng khuyến cáo đối với thị trường đa dạng như hiện nay, nhà đầu tư phải cân nhắc, chỉ nên “xuống tiền” vào những bất động sản an toàn cho dòng vốn. Đối với đất nền ở nông thôn cần xem xét kỹ tính pháp lý, nguồn gốc, loại hình, đặc biệt là khả năng ra sổ.

Nhà đầu tư tìm hiểu đất nền Cụm công nghiệp Sedo.

Ông Phạm Quốc Vỹ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh Khang cho rằng thay vì lựa chọn bất động sản “triệu đô”, nhà đầu tư nên lựa chọn những sản phẩm đã hiện hữu, đáp ứng nhu cầu lưu trú tại cạnh các KCN đang phát triển tại Duy Xuyên.

“Hiện nay, BĐS phân khúc 1 tỉ đồng, tương ứng 7 triệu đồng/m2 được đánh giá là mức giá đầu tư gần như không có rủi ro, thích hợp để đầu tư lâu dài. Đây gần như là giá đáy, chỉ tương đương với bất động sản tại TX.Điện Bàn 5 năm về trước” - ông Vỹ cho hay.

Đồng quan điểm, ông Dương Thành Tín, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc New Đà Thành cho rằng hiện nay nhà đầu tư đang quan tâm đất nền Cụm công nghiệp Sedo, do UBND huyện Duy Xuyên giao Ban quản lý Dự án – Quỹ đất huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư, đưa ra đấu giá công khai nên đảm bảo tính pháp lý.

Cụm công nghiệp Sedo thu hút gần 5.000 lao động, trong đó chỉ 15% là người địa phương, đặt ra nhu cầu giải quyết quỹ đất an cư rất lớn.

Đất nền Cụm công nghiệp Sedo hiện đang được giao dịch với mức giá khoảng 900 triệu đồng/nền, hoàn toàn phù hợp cho nhu cầu nhà ở cho công nhân, chuyên gia làm việc tại Cụm công nghiệp Sedo.

“Trước đó, một sản phẩm bất động sản tương tự là đất nền Cụm công nghiệp Tây An đã được thị trường hấp thụ 100%, hiện tại đã tăng ít nhất 20% nên đất nền Cụm công nghiệp Sedo với ưu điểm vượt trội về giá thành, xứng đáng là kênh đầu tư đáng cân nhắc trong phân khúc đất nền khu công nghiệp” - ông Dương Thành Tín khẳng định.