Bất động sản Quảng Nam: Đón đầu phát triển đô thị huyện Quế Sơn

(PR) - Các cụm công nghiệp tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đang phát triển, mở rộng nhanh chóng. Từ đó thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt là các khu đô thị, quỹ đất ở phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc tại đây.

Tỉnh Quảng Nam vừa bổ sung Cụm công nghiệp Đồng Dài, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng tại xã Quế Phú (H.Quế Sơn)

Công nghiệp mở rộng, công nhân gia tăng liên tục

Những ngày này, hơn 1.100 công nhân tại Công ty May Hòa Thọ Quế Sơn (đóng tại Cụm công nghiệp Hương An) tất bật để kịp giao hàng cho đối tác. Hậu Covid-19, hầu hết công nhân của Công ty May Hòa Thọ Quế Sơn đều ổn định vì doanh nghiệp có rất nhiều đơn hàng. Theo tìm hiểu, không chỉ Cụm công nghiệp Hương An, các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp khác như Quế Cường, Đông Phú 1, Gò Đồng Mặt đang tích cực mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhân công để phục hồi sau Covid-19.

Những chuyển biến tích cực trên có được do huyện Quế Sơn đã tập trung nguồn lực, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu để phục vụ các cụm công nghiệp trên địa bàn. Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết địa phương đã và đang ưu tiên nguồn vốn dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn.

Huyện Quế Sơn đã đặt mục tiêu năm 2022 đạt giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 13% trở lên so với năm 2021.

Đặc biệt, Quế Sơn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp vào địa bàn, tập trung hỗ trợ phát triển mạnh nhiều ngành nghề. Từ đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện ngày càng khởi sắc. Ngoài KCN Đông Quế Sơn do tỉnh quản lý, hiện nay Quế Sơn đã quy hoạch, xây dựng 4 cụm công nghiệp. Trong đó, có 3 cụm công nghiệp gồm Hương An (xã Hương An), Quế Cường (xã Quế Mỹ), Đông Phú (Thị trấn Đông Phú) và Gò Đồng Mặt.

Tính đến cuối tháng 5.2022, các cụm công nghiệp hầu hết đã lấp đầy đến 74%, tỉ lệ diện tích nhà máy hoạt động đã đạt trên 42%. Mới đây, Quảng Nam tiếp tục đề xuất thêm cụm công nghiệp Đồng Dài (xã Quế Phú) với tổng vốn hơn 200 tỉ đồng. cụm công nghiệp Đồng Dài được quy hoạch sẽ là công nghiệp sạch, công nghệ cao… là động lực thúc đẩy nền công nghiệp của Quế Sơn.

Thị trường bất động sản tại Quế Sơn đang kêu gọi phát triển đô thị, hạ tầng kết nối giao thông, đặc biệt là trục QL1A.

Từ những tín hiệu tích cực trên, huyện Quế Sơn đã đặt mục tiêu năm 2022 đạt giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 13% trở lên so với năm 2021. Để làm được điều này, huyện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, tăng cường kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. “Đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai”, lãnh đạo huyện Quế Sơn cho hay.

Phát triển đô thị

Tại Quảng Nam, chỉ có Quế Sơn là huyện có đến 2 thị trấn (TT.Hương An và TT.Đông Phú). Ông Dương Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Sơn nhìn nhận không chỉ lãnh đạo địa phương, người dân mà nhà đầu tư vẫn mong chờ hạ tầng khung của hai đô thị trên có sự trở mình mạnh mẽ, tương xứng với dáng dấp phố thị.

Xã Quế Phú, H.Quế Sơn là địa phương đang thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Thực tế, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Quế Sơn, nhất là khu vực TT.Hương An, mọc lên nhiều khu dân cư mới, giao dịch bán mua đất nền cũng bắt đầu nhộn nhịp, đó là tiền đề của một thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết: “Huyện cũng đã xác định Đông Phú là trung tâm chính trị - hành chính còn Hương An sẽ là đô thị kinh tế kết nối với các địa phương lân cận”.

Bởi lẽ Hương An từ lâu với lợi thế phát triển dáng dấp đô thị, được người dân và nhà đầu tư lựa chọn, dịch chuyển về đây bởi lợi thế tự nhiên đường lớn, nhiều chợ sầm uất như chợ Hương An, chợ Mộc Bài, lại có hai dòng sông Ly Ly và Bà Rén chảy qua, hội tụ đầy đủ cơ hội trở thành đô thị hiện đại.

Kỹ sư Nguyễn Minh Hoàng (quê Đà Nẵng, làm việc tại KCN Đông Quế Sơn) cho rằng, lâu nây anh đi đi về về giữa hai địa phương nhưng thời gian gần đây, với diện mạo phố thị phát triển và tiềm năng trong tương lai, anh quyết định an cư.

“Không chỉ tôi, nhiều đồng nghiệp cũng có kế hoạch tìm đất, xây nhà, sinh sống ổn định, ưu tiên giáp QL1A, các khu đô thị mới bên QL1A, khu vực TT.Hương An và lân cận như xã Quế Phú bởi thuận tiện di chuyển đến nhà máy, khu dân cư cũng được quy hoạch hạ tầng bài bản, gần như đầy đủ các tiện ích chợ, trường học, bệnh viện, thuận tiện cho công việc KCN” – anh Hoàng nói.

Đô thị Quế Sơn đang phát triển các quỹ đất ở, khu dân cư mới.

Nhìn nhận xu hướng của anh Hoàng là rất hợp thời, ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thái An cho rằng, diện mạo đô thị huyện Quế Sơn đang thay đổi từng ngày nhưng lâu nay chưa được nhà đầu tư quan tâm nên mức giá vẫn còn thấp so với các huyện thị lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, chưa tương xứng với tiềm năng của vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Theo ông Trần Phước Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Long Phát, giá bất động sản QL1A qua huyện Quế Sơn còn khá thấp so với mặt bằng chung. Với sự phát triển của các cụm công nghiệp, KCN trên địa bàn, sẽ thu hút gấp đôi, gấp 3 lượng công nhân, tạo nên nhu cầu rất lớn về hạ tầng đô thị và quỹ đất ở, dự báo làn sóng thị trường bất động sản.

“Vậy nên, việc tìm kiếm, đầu tư các bất động sản đảm bảo tiêu chí pháp lý quy hoạch rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện, tại các khu vực tiềm năng như TT.Hương An và lân cận như xã Quế Phú, sẽ là động thái đón đầu, đi trước cơn khát bất động sản chắc chắn sẽ hiện hữu trên địa bàn” – ông Trần Phước Toàn tin tưởng.

Còn theo ông Nguyễn Minh Châu, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, huyện đang cố gắng đầu tư cho hai đô thị Đông Phú và Hương An. Trong đó, cố gắng đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà thi đấu đa năng, công viên cây xanh, bệnh viện, nhà ở thương mại, kêu gọi xã hội hóa trung tâm thương mại - dịch vụ… để thu hút dân cư, hướng đến tiêu chí đô thị hiện đại.