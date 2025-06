Nhà nước và cử tri Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ 12 (QNO) - Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ 12 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp sáng nay 25/6. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Theo báo cáo tại phiên họp, qua công tác thanh tra tại 245 đơn vị đã phát hiện sai phạm gần 29,8 tỷ đồng và 717m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 7,1 tỷ đồng; chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 22,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 65 tập thể, 159 cá nhân; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh 2 vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Về kết quả điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo cáo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý điều tra 33 vụ án, 58 bị cáo. Trong đó, khởi tố mới 9 vụ, 19 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ; kết thúc điều tra 21 vụ, 38 bị can; đình chỉ 1 vụ; tạm đình chỉ 1 vụ/4 bị can; đang điều tra 9 vụ, 15 bị can.

Phiên họp đánh giá, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình công tác năm có 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 29 nhiệm vụ cụ thể và phân công thành viên phụ trách theo lĩnh vực công tác. Ban Chỉ đạo kịp thời kiện toàn, bổ sung quy chế làm việc, thành viên Ban Chỉ đạo theo đúng quy định của Trung ương; tiếp thu, xây dựng kết hoạch triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo cũng đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính. Đồng thời cũng đã chỉ đạo rà soát, đánh giá các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, có nguy cơ gây lãng phí, thất thoát và kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian đến…

Quang cảnh phiên họp sáng nay 25/6. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Là phiên họp cuối cùng của Ban Chỉ đạo, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự tham gia hoạt động tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo; nỗ lực của các cơ quan giúp việc, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đầy đủ các nội dung, văn bản hồ sơ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tài liệu các phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, của Ban Chỉ đạo.

Đến trước thời điểm sáp nhập tỉnh 1/7 tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung rà soát toàn bộ các đầu công việc liên quan còn tồn đọng; các dự án, đơn thư tồn đọng để làm thủ tục bàn giao cho Ban Chỉ đạo TP.Đà Nẵng mới. Cũng như tham mưu hướng xử lý, các kiến nghị xử lý đối với các vụ án, vụ việc hiện nay sau khi bàn giao.