Xây dựng Đảng Quảng Nam tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (QNO) – Sáng nay 27/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 11 đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý I/2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025 và cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết – Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng – Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà – Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

Trong quý I/2025, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tăng cường kiểm tra việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo rà soát, xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Các cơ quan đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 22/34 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định về PCTN,TC.

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận, kiểm soát 3.424 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền. Hiện, Thanh tra tỉnh đang tiến hành các bước xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục quy định.

Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kể cả khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà thông tin, trong quý I/2025, các cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 29 vụ, 48 bị can phạm về các tội tham nhũng, chức vụ. Trong đó, năm 2024 chuyển sang 17 vụ, 22 bị can; khởi tố mới 6 vụ, 12 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ; án điều tra lại 1 vụ, 1 bị can.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo, xử lý các nội dung tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhất là tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý, tham mưu xử lý 17 đơn tố cáo, khiếu nại, kiện nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. Trong đó, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý 2 đơn; đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 15 đơn, phúc đáp, hướng dẫn công dân 2 đơn” – ông Hà cho biết.

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kết luận phiên họp, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý II/2025.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là tăng cường công tác này gắn với việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chủ trương của Trung ương. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhất là trong công tác cán bộ, bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị, địa phương khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo rà soát, thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng từ năm 2023 trở về trước…