Giáo dục - Việc làm Bàn giao công trình xây dựng, sửa chữa Trường Tiểu học Đông Phú (QNO) - Sáng nay 26/6, tại Trường Tiểu học Đông Phú (Quế Sơn), Hội Từ thiện tỉnh phối hợp Quỹ phúc lợi KT&G và Tổ chức Happy People tổ chức bàn giao khu phòng học bộ môn, khu thư viện, nhà đa chức năng, sữa chữa khu vệ sinh, hệ thống cửa cho Trường Tiểu học Đông Phú.

Lễ bàn giao cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Đông Phú. Ảnh: M.L

Đây là dự án do Hội Từ thiện Quảng Nam kết nối Quỹ phúc lợi KT&G và Tổ chức Happy People (Hàn Quốc) tài trợ kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng để thực hiện. Đến nay, ngôi trường hoàn thành khang trang với các phòng học bộ môn đầy đủ trang thiết bị, nhà đa chức năng rộng rãi, khu thư viện được bố trí khoa học với nhiều đầu sách, khu vệ sinh sạch sẽ, hệ thống cửa chắc chắn.

Ông Trần Hồng Phúc - Chủ tịch Hội Từ thiện Quảng Nam phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: M.L

Ông Trần Hồng Phúc - Chủ tịch Hội Từ thiện Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia nguồn lực của 2 tổ chức KT&G và Happy People để thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Đông Phú.

"Đây là công trình có ý nghĩa xã hội to lớn, đáp ứng nhu cầu được học tập trong điều kiện an toàn, hiện đại của các em học sinh, tạo sự an tâm cho phụ huynh. Từ nay các em có những điều kiện đủ đầy hơn trong học tập, sinh hoạt, vui chơi, các thầy cô giáo có môi trường giảng dạy chất lượng hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương" - ông Phúc nói.

Ông Min Young Jin - Chủ tịch KT&G phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: M.L

Ông Min Young Jin - Chủ tịch KT&G cho biết rất vui mừng khi được hỗ trợ Trường Tiểu học Đông Phú xây mới và sửa chữa cơ sở vật chất để tạo môi trường dạy và học tốt hơn. “Mục tiêu của KT&G là hiện thực hóa nhiều dự án giáo dục và tìm nhiều cơ hội để quảng bá tầm quan trọng của giáo dục ở khắp mọi nơi trên thế giới” - ông Min Young Jin nói.

Cắt băng khánh thành bàn giao các hạng mục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tại Trường Tiểu học Đông Phú. Ảnh: M.L

Tại lễ bàn giao, thầy trò Trường Tiểu học Đông Phú vui mừng khi từ nay được dạy, học trong những phòng học mới khang trang, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Văn Thắng trao bảng ghi nhận cho Tổ chức Happy People. Ảnh: M.L

Trong chương trình, Hội Từ thiện tỉnh trao bảng ghi nhận đến ông Min Young Jin - Chủ tịch KT&G và ông Yang Jae Yong - Chủ tịch Công ty Happy People; UBND huyện Quế Sơn trao bảng ghi nhận và quà tri ân đến Tổ chức KT&G và Happy People.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, nhà tài trợ nghe giới thiệu về công trình đầu tư sửa chữa, xây mới tại Trường Tiểu học Đông Phú. Ảnh: M.L

Công trình với nhiều hạng mục đầu tư tạo diện mạo khang trang cho Trường Tiểu học Đông Phú. Ảnh: M.L

Nhà đa chức năng quy mô được đầu tư xây mới. Ảnh: M.L

Các em học sinh vui mừng khi từ nay có không gian học tập, sinh hoạt, vui chơi đầy đủ hơn. Ảnh: M.L

[VIDEO] - Bàn giao công trình xây mới, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đông Phú: