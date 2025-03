Quốc phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam (QNO) - Chiều 3/3, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Ảnh: LÊ THANH VY

Thay mặt đoàn công tác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Khắc Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nhân ngày truyền thống.

Đồng thời khẳng định, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương, ngành liên quan và dựa vào nhân dân để quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; duy trì công tác đối ngoại biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, BĐBP tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Cùng với đó, sớm hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ nhân công tham gia xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát do Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh giao năm 2025.

* Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ một số đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới biển và đất liền nhân ngày truyền thống.