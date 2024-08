Bạn cần biết Bảng giá iPhone chính hãng tháng 8/2024: iPhone 15 giảm sâu kỷ lục (PR) - Trước thềm ra mắt iPhone 16 Series, hàng loạt mẫu iPhone thế hệ trước đã được điều chỉnh giá đáng kể, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu hơn.

Ngay trong những ngày đầu tháng 8/2024, thị trường công nghệ đã ghi nhận đợt điều chỉnh giá "sập sàn" dành cho iPhone từ các nhà phân phối/nhà bán lẻ. Trong đó, iPhone 15 Series chính hãng VN/A đã được giảm về mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Cụ thể, theo ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, iPhone 15 có giá bán chỉ từ 18,89 triệu đồng; iPhone 15 Plus từ 21,89 triệu đồng; iPhone 15 Pro từ 23,99 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max từ 28,49 triệu đồng. Với mức giá bán dễ tiếp cận như vậy, iPhone 15 Series đã trở thành dòng smartphone cao cấp bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam tính đến hiện tại và tiếp tục giữ được sức hút trước thềm iPhone 16 Series ra mắt.

Mẫu máy

Phiên bản dung lượng

Giá niêm yết

Giá bán

iPhone 15

128GB

24.990.000

18.890.000

256GB

27.990.000

22.390.000

512GB

33.990.000

28.390.000

iPhone 15 Plus

128GB

27.990.000

21.890.000

256GB

30.990.000

24.990.000

512GB

36.990.000

30.890.000

iPhone 15 Pro

128GB

30.990.000

23.990.000

256GB

34.990.000

27.190.000

512GB

40.990.000

33.290.000

1TB

46.990.000

38.490.000

iPhone 15 Pro Max

256GB

37.990.000

28.490.000

512GB

43.990.000

34.790.000

1TB

49.990.000

41.790.000



Giá bán iPhone 15 Series tháng 8/2024 (tham khảo tại hệ thống Minh Tuấn Mobile)

Ở phân khúc giá bán thấp hơn, người dùng công nghệ cũng đang có nhiều sự lựa chọn để "bóc seal" như iPhone 11 (8,39 triệu đồng), iPhone 12 (11,59 triệu đồng), iPhone 13 (13,59 triệu đồng) hoặc iPhone 14 (16,59 triệu đồng). Đây là những dòng máy Apple vẫn còn sản xuất và đang dồi dào nguồn hàng mới (nguyên seal) tại các hệ thống.

Các dòng iPhone camera "3 mắt" như iPhone 11 Pro/Pro Max; iPhone 12 Pro/Pro Max; iPhone 13 Pro/Pro Max mặc dù đã gần như cạn hàng tại các hệ thống, tuy nhiên lượng máy "like new" vẫn đủ đáp ứng người dùng có nhu cầu. Hiện tại, các đời máy này cũng có mức giá khá tốt kèm với các ưu đãi thiết thực như giảm giá bán, tặng ốp lưng/cường lực, trả góp 0%, hỗ trợ thu cũ - lên đời,...

Ngoài ra, người dùng phổ thông hoặc học sinh - sinh viên cũng có thể lựa chọn các dòng iPhone đời thấp hơn như iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus hay iPhone X/XS Max,... với mức giá vô cùng hợp lý. Như tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 7 Plus có giá bán chỉ hơn 2,9 triệu đồng, kèm theo nhiều chế độ bảo hành và ưu đãi từ hệ thống.

Thông thường, tháng 8 sẽ là đợt giảm giá iPhone cuối cùng trong năm, bởi sau khi iPhone thế hệ mới ra mắt, một số phiên bản Pro/Pro Max có thể sẽ bị ngưng sản xuất khiến giá bán tăng cao. Vì thế, với mức giảm giá kỷ lục như hiện tại, đây sẽ là cơ hội tốt nhất trong năm 2024 để người dùng sở hữu những flagship như iPhone 15 Pro hay iPhone 15 Pro Max.

Quý độc giả cùng người tiêu dùng quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin về sản phẩm và ưu đãi tại: https://minhtuanmobile.com/