Bạn cần biết Bảng giá trồng răng Implant trên thị trường hiện nay (PR) - Bảng giá trồng răng trên thị trường hiện nay thế nào? phương pháp trồng implant là gì là những thắc mắc mà hầu hết ai có nhu cầu phục hình răng đã mất cũng đều có chung câu hỏi. Vậy implant có gì khác biệt so với những phương pháp khác? cùng tìm hiểu nhé

Giải pháp implant là gì

Trước khi tìm hiểu về bảng giá trồng răng, hãy cùng tìm hiểu implant là gì .Thực tế, trồng răng implant trong lĩnh vực nha khoa đó là phương pháp phục hình răng vượt trội so với các phương pháp khác và cũng có nhiều ưu điểm nổi trội, được nhiều người tin tưởng và chọn lựa. Dù là “sinh sau đẻ muộn” nhưng đây là kỹ thuật trồng răng cao, sử dụng một trụ Implant làm từ chất liệu kim loại an toàn và có độ tương thích về sinh học cao, cắm ghép vào trong xương hàm, tạo hình thành một chiếc răng để khắc phục cho chiếc răng đã bị mất trước đó.

Trồng răng implant là gì?

Nhờ có phần trụ Implant vững chắc trong xương hàm mà mão sứ răng được lắp phía trên được nâng đỡ, tạo điều kiện cho việc lành lại xương hàm, từ đó phục hồi hình dạng, chức năng cho răng. Hiện implant được các chuyên gia về răng hàm mặt coi là giải pháp tốt nhất cho hầu hết trường hợp mất một hoặc nhiều răng bất kể do nguyên nhân nào.

Những đối tượng có thể áp dụng trồng răng Implant

Nhìn chung, mọi trường hợp người bệnh bị mất một hay nhiều chân răng đều dùng được phương pháp Implant này. Tuy nhiên, cũng sẽ có một vài trường hợp trồng răng Implant khó thực hiện hơn so với những trường hợp mất răng bình thường. Ví dụ như người bệnh bị thiếu phần mô xương, đây là phần mô đảm nhiệm tác dụng cố định Implant nếu thiếu đi sẽ khó có thể tạo trụ vững chắc răng mão sứ được gắn lên phía trên. Người bị cơ miệng yếu hoặc người mắc các bệnh lý khác làm ảnh hưởng đến việc lành xương khi làm cấy ghép implant.. So với những phương pháp làm răng khác thì giải pháp cấy implant mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh có thể kể đến như:

●Cải thiện tốt khả năng nhai, nuốt, phát âm

●Không làm ảnh hưởng đến răng bên cạnh cả trong và sau khi cấy ghép

●Ngăn chặn được tình trạng bị tiêu mất xương hàm

●Đảm bảo răng hay cầu răng phía trên cố định, không bị trượt.

●Tuổi thọ của răng lâu dài.

●Giữ vẻ ngoài của hàm răng được tự nhiên hơn.

Người bị mất một hay nhiều răng đều có thể thực hiện trồng răng implant

Bảng giá trồng răng implant hiện nay

Trồng một chiếc răng Implant trên thị trường hiện nay sẽ có mức giá dao động trong khoảng từ 10 - 30 triệu đồng/trường hợp và mức giá này sẽ chênh lệch tùy thuộc chất lượng, xuất xứ trụ răng, địa chỉ của nha khoa thực hiện cấy ghép. Mức giá Implant đã bao gồm tất cả các chi phí từ trụ Implant, khớp Abutment và cả răng sứ bọc phía trên. Nhìn chung, hiện nay trên thị trường có 3 phương pháp làm răng Implant phổ biến bao gồm:

●Làm răng implant đơn lẻ: Là phương pháp phục hình một chiếc răng đơn lẻ để thay thế cho chiếc răng đã bị mất.

●Cầu răng sứ trên nền trụ Implant: Áp dụng với trường hợp bệnh nhân muốn thay thế răng ở vị trí nằm liên tiếp nhau. Khi đó, trụ Implant sẽ được thực hiện cấy nằm ở 2 răng ngoài cùng, sau đó sẽ tiến hành bọc mão răng sứ làm nhịp bắc cầu cho tất cả răng.

●Trồng implant cho toàn hàm: khi mất nhiều răng hoặc toàn hàm lúc đó 4-6 trụ Implant sẽ được tiến hành cấy vào vị trí thuận lợi của phần xương hàm, từ đó giúp phục hồi răng toàn diện cả về thẩm mỹ lẫn ăn nhai.

Vì sao làm răng implant lại cao

Có thể nói, không quá khó để có thể nhận thấy bảng giá trồng răng implant tại hầu hết tất cả các trung tâm nha khoa hiện nay đều cao hơn so với giá trồng răng khi áp dụng phương pháp khác. Vậy do đâu mà implant lại có mức gía cao đến vậy? có nhiều nguyên do khiến giải pháp implant “đắt giá”:

- Chất liệu dùng trong implant là chất liệu cao cấp, thường là titanium hoặc zirconia, có khả năng tương thích với xương hàm cao, ít gây ra biến chứng nguy hiểm.

- Implant đòi hỏi thủ thuật cao và không phải ai cũng có thể thực hiện được phẫu thuật implant. Người thực hiện cấy ghép implant hầu hết đều là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và phải có chứng chỉ hành nghề trong thực hiện cấy ghép implant.

- Cơ sở vật chất dùng trong implant cũng phải là những máy móc tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các yếu tố trong nha khoa như vô trùng, hạn chế tối đa xâm lấn…. cũng vì thế mà mức giá dành cho dịch vụ này sẽ cao hơn so với những phương pháp làm răng truyền thống.

Trồng răng implant dù có giá cao nhưng vẫn được rất nhiều người lựa chọn

Có thể nói, implant là phương pháp tiên tiến trong nha khoa hiện nay, tồn tại ít nhược điểm và mang đến tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, để an toàn, người bệnh nên tìm kiếm những trung tâm nha khoa uy tín, có bề dày kinh nghiệm lâu đời để đảm bảo tính hiệu quả lâu dài cũng như an tâm không xảy ra biến chứng sau ca cấy ghép implant.