An ninh trật tự Bắt giữ 2 người nước ngoài chiếm đoạt thẻ tín dụng của người dân (QNO) - Hai người nước ngoài dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt thẻ tín dụng của người dân để mua hàng có giá trị cao rồi bán lại lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng Lim Jian Wing (trái) và Wang RuiJie tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lim Jian Wing (27 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Wang RuiJie (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cửa hàng FPT Shop tại TP.Hội An báo tin 2 người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi mua điện thoại. Qua làm việc, cơ quan công an bước đầu xác định 2 người này có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt và sử dụng thẻ tín dụng của anh P.Đ.T. (ở Quảng Ninh) để mua 2 điện thoại iPhone 15 Pro Max tại cửa hàng FPT Shop Hội An rồi bán lấy tiền mặt.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 2 người này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân.

Do các thẻ này không rút được tiền mặt mà chỉ có thể thanh toán khi mua sản phẩm nên 2 người này đã sử dụng thẻ để mua hàng hóa có giá trị cao, sau đó bán lại thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT) để qua mặt cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 18/6 đến 24/7/2024, trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, 2 người này đến một số cửa hàng như Điện Máy Xanh, FPT Shop, Viettel Store… mua tổng cộng 19 điện thoại iPhone 15 các loại với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại trong vụ án trên, liên hệ Cơ quan điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, SĐT: 0235.3852594) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196787) để giải quyết theo quy định.