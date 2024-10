An ninh trật tự Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cau (QNO) - Bốn đối tượng khai nhận thực hiện 6 vụ trộm cau trên địa bàn xã Tiên An (Tiên Phước) với khối lượng cau bị trộm khoảng 60kg.

Các đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh công an cung cấp

Ngày 21/10, Công an xã Tiên An cho hay vừa xác minh, làm rõ 4 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp cau trên địa bàn gồm N.Đ.N. (SN 2004), T.V.N.L. (SN 2008), N.T.M. (SN 2010) và N.V.U. (SN 2007, cùng trú tại xã Tiên An). Tang vật tạm giữ gồm 1 xe máy và một số tang vật khác liên quan.

Trước đó, tiếp nhận báo cáo của ông T.V.N. (trú thôn 4, xã Tiên An) về việc vườn cau của gia đình bị người khác trộm khoảng 30kg cau tươi, lực lượng Công an xã Tiên An đã khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, nghi vấn nhóm đối tượng trên là thủ phạm vụ trộm.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi trộm cắp cau của ông N.. Qua làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cau khác trên địa bàn xã Tiên An với tổng khối lượng cau bị trộm khoảng 60kg. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật, nhanh chóng thông báo cho công an xã, thị trấn nơi cư trú để giải quyết kịp thời.