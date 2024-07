An ninh trật tự Bắt giữ nữ đối tượng trộm xe máy tại phòng trọ (QNO) - Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy và thu hồi tang vật.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Mai. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/7, đại diện Công an phường An Mỹ cho hay vừa phối hợp Công an xã Bình Trung (Thăng Bình) làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy tại một phòng trọ trên địa bàn phường.

Trước đó, sáng 15/7, Công an phường An Mỹ tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T. (SN 2000, tạm trú tại kiệt số 190 Hùng Vương, khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ) về việc sau khi từ quê (huyện Nông Sơn) trở lại Tam Kỳ thì phát hiện xe máy BKS 92Y-082.XX để tại phòng trọ bị kẻ gian trộm cắp.

Công an phường đã tập trung lực lượng điều tra và xác định thời gian xảy ra vụ trộm cắp là tối 11/7, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1994, thường trú tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình; tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Đối tượng hiện làm việc tại một quán nhậu trên địa bàn xã Bình Trung.

Đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường An Mỹ phối hợp Công an xã Bình Trung làm việc với đối tượng. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy nói trên.

Công an phường An Mỹ thu giữ xe máy đối tượng đang cất giữ tại xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) và tiếp tục điều tra, xử lý.