Thể thao Bế mạc Giải bóng đá tứ hùng chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (QNO) - Chiều 12/6 tại khách sạn Phú Long Tam Kỳ, Ban tổ chức Giải bóng đá tứ hùng 7 người chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tranh cúp Phú Long đã tổ chức bế mạc, trao thưởng.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: TƯỜNG VY

Theo kế hoạch, trận chung kết giữa hai đội Báo và Đài PT-TH Quảng Nam gặp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và trận tranh giải ba giữa hai đội Sở VH-TT&DL gặp Báo chí thường trú tại Quảng Nam diễn ra vào chiều 12/6 tại sân Hưng Phạm (Tam Kỳ). Đây hứa hẹn là hai cuộc thư hùng hấp dẫn, quyết định đến ngôi thứ của các đội tại giải năm nay.

Trao cúp vô địch cho đội Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh. Ảnh: TƯỜNG VY

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết mưa gió nên sau khi tham khảo ý kiến các đội bóng, Ban tổ chức giải quyết định không tổ chức thi đấu hai trận chung kết và tranh giải ba. Đồng thời, trao đồng giải nhất cho đội Báo và Đài PT-TH Quảng Nam và đội Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh; trao huy chương bạc cho hai đội Sở VH-TT&DL và Báo chí thường trú tại Quảng Nam.

Cầu thủ Nguyễn Mạnh Cường (thứ hai từ trái sang, Báo chí thường trú tại Quảng Nam) nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải và Đỗ Xuân Lam (Báo và Đài PT-TH Quảng Nam) nhận giải thủ môn xuất sắc nhất. Ảnh: TƯỜNG VY

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ, việc không thể tổ chức hai trận đấu cuối cùng của giải là điều đáng tiếc, không có cơ hội để các đội bóng thể hiện mình.

Dù vậy, sân chơi này với mục tiêu chính là tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các phóng viên, nhà báo với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành của tỉnh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), hưởng ứng sự kiện Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Quảng Nam năm 2025.