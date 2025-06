Thể thao Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tranh cúp Phú Long (QNO) - Chiều nay 10/6 tại sân Hưng Phạm (Tam Kỳ), Giải bóng đá tứ hùng 7 người tranh cúp Phú Long do Sở VH-TT&DL tổ chức đã được khai mạc. Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng và Giám đốc Báo và Đài PT-TH Quảng Nam Mai Văn Tư đến dự.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng và Giám đốc Báo và Đài PT-TH Quảng Nam Mai Văn Tư tặng hoa động viên các đội bóng. Ảnh: TƯỜNG VY

Giải quy tụ 4 đội bóng tham gia, gồm Báo chí thường trú tại Quảng Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, Sở VH-TT&DL.

Phát biểu khai mạc giải, ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), hưởng ứng sự kiện Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch - Quảng Nam năm 2025.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng tri ân nhà tài trợ là Công ty TNHH Phú Long Ảnh: TƯỜNG VY

Sân chơi nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các phóng viên, nhà báo với các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành của tỉnh; qua đó rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Hai đội Báo chí thường trú tại Quảng Nam gặp Báo và Đài PT-TH Quảng Nam diễn ra cân sức cân tài. Ảnh: TƯỜNG VY

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu. Ở trận đầu tiên, đội Báo chí thường trú tại Quảng Nam gặp Báo và Đài PT - TH Quảng Nam diễn ra cân sức cân tài. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được.

Cầu thủ Nguyễn Vinh Anh (số 79) ghi bàn thắng duy nhất giúp Báo và Đài PT-TH Quảng Nam lọt vào trận chung kết. Ảnh: TƯỜNG VY

Bước vào hiệp 2, đội Báo và Đài PT-TH Quảng Nam bất ngờ có bàn thắng khai thông bế tắc và người ghi bàn là cầu thủ mới vào sân Nguyễn Vinh Anh. Không có chiều cao tốt song cầu thủ mang áo số 79 lại tận dụng tốt cơ hội để đánh đầu, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Các cầu thủ Báo chí thường trú tại Quảng Nam (áo xanh) thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại. Ảnh: TƯỜNG VY

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Báo chí thường trú tại Quảng Nam thi đấu nỗ lực và dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, tất cả đều không tận dụng được hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Xuân Lam, đành chấp nhận thất bại 0-1.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẳng cấp. Ảnh: TƯỜNG VY

Ở trận đấu thứ hai sau đó, hai đội được xem là ứng cử viên chức vô địch Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL đã trình diễn lối chơi phối hợp bài bản, nhịp nhàng, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẳng cấp.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ hơn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh thi đấu có phần lấn lướt. Tuy nhiên, tất cả không thể chiến thắng sự già rơ của các lão tướng U50 bên phía Sở VH-TT&DL như Quốc Huy, Viết Mẫn, Thanh Liêm. Ngược lại, khung thành của họ cũng không ít lần chao đảo bơi các pha phản công sắc lẹm của đối phương.

Cầu thủ U50 Quốc Huy (áo vàng) nỗ lực truy cản pha đi bóng của đối phương. Ảnh: TƯỜNG VY

Sau 2 hiệp chính, hai đội vẫn bất phân thắng bại và phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Ở loạt đấu này, các cầu thủ trẻ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh lại tự tin hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Một pha tung người móc bóng của cầu thủ trẻ bên Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: TƯỜNG VY

Như vậy, hai đội thắng vào tranh chung kết vào ngày 12/6 tới là Báo và Đài PT-TH Quảng Nam gặp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh. Trận chung kết diễn ra vào lúc 17 giờ; trước đó vào lúc 16 giờ là trận tranh giải ba giữa hai đội Sở VH-TT&DL và Báo chí thường trú tại Quảng Nam.

Nỗ lực cứu thua của thủ môn Xuân Lam của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: TƯỜNG VY

Cầu thủ Hoàng Bin (áo xanh) của Báo chí thường trú tại Quảng Nam nỗ lực cản phá Nghiêu Đức đi bóng dũng mãnh. Ảnh: TƯỜNG VY

Niềm vui của cổ động viên Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: TƯỜNG VY