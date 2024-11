An ninh trật tự

Bắt vụ ma túy, phát hiện thêm hành vi tàng trữ tiền giả

(QNO) - Ngày 15/11, Công an huyện Thăng Bình cho hay đã chuyển hồ sơ liên quan đến 2 đội tượng cho Phòng An ninh điều tra Công an Quảng Nam để điều tra hành vi tàng trữ tiền giả.