An ninh trật tự

Lừa “chạy thầu”, một giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 2 tỷ đồng

(QNO) - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phú Hòa (SN 1979, thôn Hiền Phong, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.