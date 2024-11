Xã hội BHXH tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại xã Tư (QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa thực hiện lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại xã Tư (Đông Giang) - đơn vị kết nghĩa với BHXH tỉnh.

Giai đoạn 2023 - 2024, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch kết nghĩa với trọng tâm là các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương. BHXH tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ lắp đặt 40 đèn năng lượng mặt trời trên trục đường chính của xã Tư kết nghĩa, góp phần nâng cao đời sống và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đèn năng lượng mặt trời được BHXH tỉnh hỗ trợ lắp đặt tại xã Tư.

Trước đó, vào năm 2023, BHXH tỉnh cũng đã hỗ trợ lắp đặt 9 camera an ninh tại các trục đường chính và nút giao thông quan trọng trong xã. Những thiết bị này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam, chia sẻ: “Các công trình này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh cho cộng đồng, nhất là vào ban đêm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn miền núi".