Dấu ấn chặng đường vì an sinh xã hội

Ngày 16/2/2025, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi dấu chặng đường đảm bảo an sinh xã hội tròn 30 năm. Với Bảo hiểm xã hội Quảng Nam là 28 năm kể từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997. Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quảng Nam về sự trưởng thành cũng như hành trình vì an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trưởng thành mọi mặt

* Thưa ông, những nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đạt được dấu ấn nào trong suốt thời gian qua?

Ông Nguyễn Thanh Danh: BHXH Quảng Nam đã cùng với ngành BHXH cả nước chung sức, đồng lòng từng bước khắc phục khó khăn từ thời điểm đầu tái lập tỉnh. Quảng Nam địa hình rộng, miền núi chiếm phần lớn diện tích, thế nhưng cán bộ, viên chức, lao động của ngành BHXH đã kiên trì bám cơ sở, vận động, tuyên truyền, phát triển số người tham gia các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần đảm bảo an sinh bền vững cho người dân.

Với những nỗ lực, phấn đấu và thành quả đạt được, BHXH tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2005 và Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2014, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, BHXH tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự đồng thuận cao của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

* Trong suốt chặng đường đã qua, cùng với tổ chức thực hiện, ngành BHXH đã dần hoàn thiện chính sách bảo hiểm để phù hợp với thực tế đời sống ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Trong 30 năm (1995 - 2025), ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ để thực hiện chính sách. BHXH Quảng Nam tranh thủ sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

BHXH Quảng Nam bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, kịp thời có các giải pháp quản lý, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người dân tham gia, thụ hưởng.

Nhờ đó, chính sách BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng phạm vi bao phủ và quyền lợi người tham gia. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đặc biệt là người nghèo và vùng sâu vùng xa.

Có thể nêu ra một số chính sách như Nghị quyết số 21-NQ/TW (2012) và Nghị quyết số 28-NQ/TW (2018) đã nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Chính sách BHXH, BHYT đã được hoàn thiện theo hướng phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng phạm vi bao phủ và quyền lợi cho người tham gia, đặc biệt trong việc bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm gánh nặng tài chính, nhất là đối với người nghèo, cận nghèo và các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo....

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu với các sở, ban, ngành liên quan, ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ vậy mà các địa phương trong tỉnh đã quan tâm, tích cực phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân dần được hiện thực, các chính sách BHXH, BHTN tiếp cận nhân dân hiệu quả hơn.

Xác định những khó khăn để vượt qua

* Thưa ông, ngành BHXH đã xác định những khó khăn, thách thức nào trong việc tiếp tục thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh đã được hoạch định?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có nhiều hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động chưa đạt như mong muốn; công tác thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT và công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT còn khá nhiều khó khăn…

Trong thời gian tới, với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay sẽ có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình dù trong hoàn cảnh nào, ở đâu cũng luôn hướng đến mục tiêu BHYT, BHXH toàn dân.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2030 do BHXH Việt Nam ban hành, BHXH Quảng Nam sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ, bám cơ sở.

Mỗi cán bộ, viên chức, lao động của ngành BHXH dù ở bất cứ vị trí nào cũng nỗ lực đóng góp cho sự phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT; từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo đúng quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương và tỉnh đã đặt ra.

*Vậy giải pháp nào sẽ được ngành BHXH tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Sau khi thực hiện xong việc sắp xếp theo tinh thần chỉ đạo từ Trung ương, BHXH Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đạt các chỉ tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Một số giải pháp sẽ được tập trung thực hiện như chủ động, tích cực phối hợp với sở, ngành, địa phương trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện.

Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN bảo đảm kịp thời, đúng quy định; phòng chống, ngăn ngừa hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngành sẽ tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch. Các hình thức truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp sẽ được phát huy tối đa.

Sau sắp xếp, bộ máy sẽ được tinh gọn nhưng năng lực thực hiện chính sách và chất lượng nguồn nhân lực sẽ được nâng chất, đảm bảo chính sách an sinh xã hội tiếp tục được nâng cao.

Ngày đầu thành lập BHXH tỉnh chỉ có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 14 BHXH huyện, thị xã với 61 cán bộ, công chức, viên chức. Thời điểm cao nhất, BHXH tỉnh có 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 18 BHXH huyện, thị xã, thành phố với 338 cán bộ, viên chức. Đến nay BHXH tỉnh có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 16 BHXH huyện, thị xã, thành phố với 306 cán bộ, viên chức đang công tác.

Năm 2024, tổng số thu chi của toàn tỉnh hơn 12.285 nghìn tỷ đồng (chưa kể số chi quản lý bộ máy). Trong đó số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 6.074 tỷ đồng, tăng 223 lần so với năm 1998 và tăng 56,7 lần so với năm 2003. Số chi trả chế độ hơn 4.024 tỷ đồng với 240.635 lượt người hưởng và chi quỹ khám chữa bệnh BHYT hơn 2.187tỷ đồng với 3.801.341 lượt người hưởng.

Toàn tỉnh đến nay đã có 248.896 người tham gia BHXH, trong đó có 216.434 người tham gia BHXH bắt buộc và 32.462 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 8,29 lần so với năm 1998. Tỷ lệ bao phủ BHYT so dân số đạt 96,2%, vượt hơn 1,38% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546 ngày 29/4/2022 và cao hơn bình quân chung cả nước (toàn quốc đạt 94,2%).