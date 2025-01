Giảm nghèo - An sinh Khởi động năm 2025, ngành bảo hiểm xã hội Quảng Nam chăm lo an sinh Ngành bảo hiểm xã hội Quảng Nam đã khởi động nhiệm vụ chăm lo an sinh năm 2025 với quyết tâm thực hiện đạt kết quả những chỉ tiêu đề ra.

Triển khai nhiệm vụ năm 2025, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh kêu gọi tinh thần đoàn kết của cán bộ, viên chức ngành BHXH toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: D.L

Dấu ấn truyền thông chính sách

Năm 2024, các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội do ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 1.472.441 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ so với dân số toàn tỉnh là 96,2%.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 204.905 người; BHXH tự nguyện là 21.275 người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 191.433 người. Toàn tỉnh thu được hơn 6.080 tỷ đồng (đạt 107,58% kế hoạch giao); số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN khoảng 205,9 tỷ đồng (chiếm 3,64/3,34% số phải thu).

Việc phát triển đối tượng tham gia các chính sách đã khẳng định dấu ấn truyền thông chính sách đã đến với người dân. Mỗi cán bộ, viên chức và đại lý thu đã đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích thiết thực mà chính sách mang lại, đưa chính sách đến với từng người, từng nhà. BHXH tỉnh Quảng Nam đã triển khai cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc ký kết hợp đồng ủy quyền thu với các đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, BHXH tỉnh đã thực hiện việc ký kết hợp đồng ủy quyền thu với các đơn vị Bưu điện tỉnh Quảng Nam, Công ty PVI Quảng Nam, Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Nam, Công ty TNHH Nghiên cứu giáo dục và dạy học Phát Minh. Ngoài ra, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị đủ kiện trên địa bàn.

Cụ thể: Công ty TNHH Dịch vụ Song Tâm (Hội An), Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Sông Tiên (Tiên Phước), Công ty TNHH Bảo hiểm Sao Sáng (Điện Bàn), Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Sơn Tiên (Hiệp Đức), Công ty TNHH Bảo hiểm Thanh Hương (Núi Thành), Công ty TNHH Bảo hiểm Tam Kỳ Chu Lai (Núi Thành). Qua kênh đại lý thu, nhân viên thu, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được đưa đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, gần gũi.

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh) thông tin: “Ngoài phối hợp với các cơ quan báo đài, BHXH tỉnh và các huyện tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa chính sách. Đơn cử, tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu chính sách BHYT học sinh, sinh viên trong các trường học.

Triển khai thực hiện hoạt động truyền thông tại các “điểm sáng” và tra cứu chính sách BHXH, BHYT bằng mã QR dán tại mỗi nhà dân, địa điểm công cộng trên địa bàn “điểm sáng”. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền đến với người lao động đã nghỉ việc để họ nắm rõ quyền lợi khi tham gia BHXH và hạn chế tình trạng rút BHXH một lần, rời khỏi lưới an sinh xã hội, mất quyền lợi lâu dài”.

Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, BHXH tỉnh Quảng Nam đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đảm bảo công tác an sinh của ngành.

Chính sách BHXH, BHYT được tuyên truyền đến người dân thường xuyên. Ảnh: D.L

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh, Nghị quyết số 59 ngày 6/12/2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025 đã giao nhiệm vụ cụ thể ở lĩnh vực BHXH.

Cụ thể: tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,3%; tỷ lệ người tham gia BHXH/lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 33% (230.400 người), trong đó tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện/lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 3,3% (23.000 người); tỷ lệ người tham gia BHTN/lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 28% (196.000 người).

Ông Danh cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi sự đồng lòng, đoàn kết của mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH toàn tỉnh và nhân viên, đại lý thu có mối quan hệ hợp tác với cơ quan BHXH. Quan điểm hoạt động xuyên suốt chính là “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

Ngành BHXH thực hiện phân công, phân nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” đi đôi với kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó là ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ hơn công tác truyền thông chính sách phù hợp với thực tiễn.

BHXH tỉnh sẽ chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet, bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN”.