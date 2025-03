Thanh thiếu niên Bí thư Đoàn thị trấn Trà My được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 (QNO) - Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 100 cán bộ đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) là gương mặt duy nhất của tỉnh Quảng Nam có tên trong danh sách này.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn thị trấn Trà My từ năm 2019, chị My luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, phong trào đoàn. Trong công tác xóa nhà tạm, chị My đã tổ chức vận động hỗ trợ 180 triệu đồng cho 3 hộ nghèo, đồng thời huy động đoàn viên thanh niên tham gia ngày công xây dựng.

Bên cạnh đó, chị còn tiên phong trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo với 2 dự án đoạt giải cấp huyện và tỉnh; đồng thời hỗ trợ, đồng hành các dự án khởi nghiệp khác của thanh niên trên địa bàn.

Ngoài ra, chị My tham mưu và triển khai thành công nhiều mô hình "dân vận khéo" được công nhận như: "Xếp hàng đón con", "Tủ sách yêu thương", "Tuổi trẻ hòa nhịp cùng chuyển đổi số", "Câu lạc bộ đảng viên trẻ", góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Chị Nguyễn Thị Hoàng My tham gia chương trình "Tình nguyện mùa đông" năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân, chị Nguyễn Thị Hoàng My đã góp phần đưa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Trà My trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Huyện đoàn Bắc Trà My từ năm 2019 - 2024.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn trao tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Dự kiến chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 tổ chức vào ngày 17 và 18/3 tại TP.Hà Nội.