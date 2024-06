Xã hội Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc thọ người cao tuổi Quế Sơn (QNO) - Chiều nay 5/6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã đến chúc thọ người cao tuổi huyện Quế Sơn nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh triết tặng quà chúc thọ các cụ Hồ Tàu. Ảnh: H.ĐẠO

Cùng đến thăm các cụ có lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, huyện Quế Sơn, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh triết đã đến chúc thọ các cụ Hồ Tàu (100 tuổi, thôn Tây Trà), Võ Thị Khinh (100 tuổi, thôn Châu Sơn, cùng ở xã Quế An), Nguyễn Thị Trích (100 tuổi, tổ dân phố Thuận An), Bùi Xuân Tịnh (90 tuổi, tổ dân phố Tam Hoà) và Huỳnh Thị Tư (90 tuổi, tổ dân phố Thuận An, cùng ở thị trấn Đông Phú).

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã trao thiếp mừng thọ cùng các phần quà, chúc các cụ sống thượng thọ, vui vầy bên con cháu. Đồng chí chúc các cụ tuổi già an yên, mạnh khỏe và trường thọ, đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục chăm sóc sức khỏe và phụng dưỡng các cụ chu đáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong các cụ tiếp tục động viên, dạy bảo con cháu xây dựng gia đình mẫu mực, sống có ích cho xã hội, gìn giữ truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam, đóng góp vào công cuộc xây dựng Tổ quốc, quê hương.