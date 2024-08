Quốc phòng - An ninh Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Công an Quảng Nam cần tăng cường phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh, nhất là an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay (QNO) - Chiều nay 19/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã đến thăm, chúc mừng Công an Quảng Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024).

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Quảng Nam, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều vụ án được điều tra khám phá nhanh, trong đó có nhiều vụ việc nổi bật, gây tiếng vang trong cả nước, nhất là các vụ về tội phạm công nghệ cao, đánh bạc qua mạng... Công an các cấp đã kịp thời, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự từng vụ việc, không để xảy ra tình huống phức tạp, không có "điểm nóng".

Biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng công an và những dấu ấn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới phong trào sẽ được tổ chức thường xuyên, thực chất, kêu gọi sự tham gia của đông đảo người dân để bảo vệ vững chắc an ninh, không chỉ đơn thuần là an ninh trật tự mà còn an ninh tư tưởng, niềm tin của nhân dân. Công an Quảng Nam cần tăng cường phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh, nhất là an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng Công an Quảng Nam:

“Thời gian tới, tôi đề nghị Công an Quảng Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, phát huy được sức mạnh ở mọi vị trí công tác, tiếp tục đạt nhiều thành tích. Chúng ta đã đoàn kết thì sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, đã mạnh thì sẽ lớn mạnh hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trưởng thành ở mọi vị trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Công an Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an Quảng Nam.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Công an Quảng Nam nhân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024).