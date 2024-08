Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam - Sê Kông phối hợp hiệu quả trong phòng chống ma túy (QNO) - Sáng 14/8, tại huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Kông (Lào), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông tổ chức hội nghị sơ kết công tác hợp tác phòng chống và kiểm soát ma túy 6 tháng đầu năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.M

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Thượng tá Hiêm xay Nha Lat - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện biên bản hội nghị hợp tác phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung công tác đấu tranh phòng chống ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từng tỉnh và tuyến biên giới của 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông.

Trong đó, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán mỗi bên; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy qua đường dây nóng 3 cấp đã thiết lập; phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 100 người Việt Nam cư trú tại huyện Lạ Màm và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông.

Hai bên thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; trao đổi, nắm thông tin về các văn bản pháp luật và quy định hiện hành trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát ma túy, về danh mục chất ma túy, tiền chất, chất hướng thần được kiểm soát hoặc phát hiện mới của mỗi nước.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Thời gian đến, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy có dấu hiệu dịch chuyển tại biên giới các tỉnh Trung Bộ. Do đó đặt ra cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam và lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Sê Kông cần tiếp tục sát cánh, hỗ trợ, hợp tác trên nhiều phương diện nhằm phòng chống hiệu quả tội phạm ma túy khu vực biên giới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 2 tỉnh đã ký biên bản hợp tác phòng chống ma túy 6 tháng cuối năm 2024.