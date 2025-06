Giảm nghèo - An sinh Công an Quảng Nam chung tay xóa nhà tạm Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh tích cực vận động nguồn kinh phí, hỗ trợ nhân lực thiết thực hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn Quảng Nam.

Cán bộ chiến sĩ tổ xung kích giúp dân xóa nhà tạm. Ảnh: THIÊN DUY

Niềm vui an cư

Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm, nay ngôi nhà mới của gia đình anh Nguyễn Ngọc Việt (trú tại xã Trà Tân, Bắc Trà My) đã bắt đầu vào công đoạn hoàn thiện. Là hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều năm qua gia đình anh Việt phải sống tạm bợ trong căn nhà cũ xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi mùa mưa bão.

Với phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Công an Quảng Nam vừa hỗ trợ kinh phí, vừa huy động cán bộ chiến sĩ giúp hơn 70 ngày công cho gia đình anh Việt. Giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố của gia đình anh nay đã sắp trở thành hiện thực.

“Khi được chính quyền và lực lượng công an hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cho gia đình, tôi rất vui. Giờ đây, cả nhà không còn phải lo lắng những ngày mưa gió nữa.

Màu áo xanh công an nhân dân cùng ở, cùng làm, giúp dân xóa nhà tạm. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Từ ngày khởi công, Đội Thanh niên xung kích của Công an tỉnh đã đến hỗ trợ gia đình chúng tôi đào móng, đổ trụ… Các đồng chí công an giúp đỡ gia đình tôi rất nhiệt tình. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương và lực lượng công an đã giúp đỡ tôi có được căn nhà mới khang trang này” - anh Nguyễn Ngọc Việt chia sẻ.

Không riêng anh Việt, có 40 căn nhà mới cho người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai thực hiện. Trong nhiều tháng qua, Công an tỉnh đã cử các tổ công tác xuống từng địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, khảo sát thực tế, lên phương án hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp.

Ngoài hỗ trợ kinh phí từ nguồn xã hội hóa, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội thanh niên tình nguyện do Công an tỉnh thành lập đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, hỗ trợ đồng bào vận chuyển vật liệu, xây nhà để tiết kiệm chi phí cho các hộ dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đồng hành với các gia đình khó khăn

Ngoài 40 căn nhà do Ban Chỉ đạo tỉnh phân công, Công an tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Nam khảo sát và trao tặng thêm 50 căn nhà mới cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện vùng cao, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Công an Quảng Nam khởi công xóa nhà tạm. Ảnh: THIÊN DUY

Thượng tá Đồng Phước Nam - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết, sau thời gian tích cực triển khai, tính đến nay, Công an tỉnh đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây mới đối với 26 trong tổng số 40 căn nhà do Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Trong đó, Đội Thanh niên xung kích Công an tỉnh đã tham gia hỗ trợ nhân lực với hơn 1.000 ngày công, chi phí xã hội hóa gần 100 triệu đồng.

Đây là nỗ lực rất lớn của Công an tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng gặp một số khó khăn do thời tiết phức tạp, địa điểm xây dựng nhà ở của bà con nơi núi cao, phương tiện vận tải cơ giới không đi đến nơi, phải dùng phương tiện thô sơ vận chuyển vật liệu...

Cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam đã góp hơn 1.000 ngày công để tham gia xóa nhà tạm. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

“Tất cả cán bộ chiến sĩ đã xác định đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là tình cảm quân dân, nghĩa đồng bào. Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã cùng ở, cùng làm với người dân, tự tay vận chuyển nguyên vật liệu đến tận từng công trình. Qua đó, giảm gánh nặng kinh phí lên đến hàng chục triệu đồng mỗi nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những căn nhà mới cho bà con” - Thượng tá Đồng Phước Nam thông tin.

Những mái nhà kiên cố được dựng, không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, mà còn là mái ấm bình yên giúp các gia đình an cư, từng bước vượt qua khó nghèo. Về nhà mới, họ mang theo niềm vui và cả lòng biết ơn đối với cán bộ chiến sĩ công an đã cùng ở, cùng làm, đã không quản ngại khó khăn với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Giấc mơ an cư thành hiện thực tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để bao hộ gia đình khó khăn vững bước trên hành trình thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới.